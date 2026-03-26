Estudantes participam de espetáculo educativo que une teatro e conscientização ambiental em Macaé - Foto: Divulgação

Estudantes participam de espetáculo educativo que une teatro e conscientização ambiental em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 11:12 | Atualizado 26/03/2026 11:13

Macaé - Macaé fecha nesta quinta-feira, dia 26, a programação do espetáculo “Ciclo das Águas – Saneamento básico”, que tem levado estudantes ao Teatro Firjan SESI para uma experiência que mistura aprendizado, diversão e reflexão sobre o meio ambiente. A ação teve início na quarta-feira, dia 25, e segue mobilizando crianças da rede municipal.

A iniciativa integra as atividades da Semana da Água e deve alcançar cerca de 800 alunos ao longo das apresentações. Participam estudantes de diferentes escolas, que encontram no teatro uma forma mais próxima e envolvente de aprender sobre saneamento básico e preservação dos recursos hídricos.

Com músicas, interação e linguagem acessível, a peça prende a atenção do público e transforma temas importantes em algo fácil de entender. No palco, situações do dia a dia ajudam a mostrar como atitudes simples podem fazer diferença na conservação da água.

Produzido pelo grupo Jujuba e Ana, o espetáculo conta com apoio da BRK Ambiental e incentivo da Lei Rouanet.

O impacto aparece na reação dos alunos, que saem do teatro mais atentos ao cuidado com o meio ambiente e dispostos a levar o aprendizado para casa. Professores também destacam a importância da atividade como complemento ao conteúdo trabalhado em sala.

A programação reforça que educação ambiental começa cedo e pode ganhar força quando une informação, cultura e participação.