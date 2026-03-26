Encenação da Via-Sacra mobiliza fiéis e reforça gesto de solidariedade em Macaé - Foto: Paolla Itagiba

Encenação da Via-Sacra mobiliza fiéis e reforça gesto de solidariedade em MacaéFoto: Paolla Itagiba

Publicado 26/03/2026 11:12 | Atualizado 26/03/2026 11:14

Macaé - Macaé vive um momento de fé e reflexão coletiva com a realização da tradicional Via-Sacra nesta segunda-feira, dia 30, às 19h. A celebração acontece no Ginásio Dom Bosco, no Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo, em parceria com a Paróquia Santo Antônio de Macaé, e será aberta a toda a comunidade.

A proposta vai além do ato religioso e convida o público a refletir sobre temas atuais, como moradia, acolhimento e relações humanas. Inspirada no período da Quaresma e na Campanha da Fraternidade, a encenação aborda não apenas a trajetória de Jesus Cristo até a crucificação, mas também as dificuldades enfrentadas por muitas famílias nos dias de hoje.

A iniciativa também mobiliza a solidariedade. Quem participar poderá contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao projeto social Pão Nosso, voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A organização destaca que a Via-Sacra foi preparada ao longo de todo o período quaresmal, com o objetivo de proporcionar uma experiência intensa de oração e consciência social. Cada estação da encenação será conectada a desafios reais, ampliando o olhar do público para questões muitas vezes ignoradas no cotidiano.

Para quem não puder comparecer presencialmente, a celebração terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da paróquia, ampliando o alcance da mensagem de fé, empatia e cuidado com o próximo.