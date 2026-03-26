Ônibus de saúde atende mulheres no Lagomar e amplia acesso a exames e consultas em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Ônibus de saúde atende mulheres no Lagomar e amplia acesso a exames e consultas em Macaé Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 26/03/2026 11:12

Macaé - Macaé amplia o acesso à saúde básica e especializada ao levar atendimento direto para dentro dos bairros. O programa “Saúde Até Você” segue nesta quinta-feira, dia 26, no Lagomar, com serviços voltados à saúde da mulher em uma estrutura móvel que aproxima o cuidado da rotina da população.

A ação acontece das 9h às 16h com o chamado Ônibus Rosa, que oferece coleta de preventivo no período da manhã, consultas clínicas e exames de ultrassonografia transvaginal e abdominal à tarde. Parte dos atendimentos segue agendamento prévio, organizado pela regulação municipal, enquanto outra parcela é disponibilizada por ordem de chegada, conforme limite de vagas por turno.

Na quarta-feira, dia 25, moradoras já aproveitaram a oportunidade para cuidar da saúde sem precisar sair do bairro. A iniciativa reduz deslocamentos e facilita o acesso, principalmente para quem enfrenta uma rotina intensa com trabalho doméstico e cuidados com a família.

Para realizar o exame preventivo, é necessário não estar menstruada, evitar relações sexuais e uso de pomadas vaginais nos dois dias anteriores, além de apresentar documento com foto e Cartão do SUS.

O programa tem como proposta levar atendimento ágil e humanizado até onde a população está, garantindo mais eficiência no cuidado e ampliando a cobertura dos serviços de saúde no município.

A agenda segue nos próximos dias com novas localidades. Na sexta e sábado, dias 27 e 28, o atendimento chega a Cabiúnas. Entre os dias 31 de março e 2 de abril, será a vez do bairro Virgem Santa.