Agentes intensificam ações contra o mosquito em bairros de Macaé durante a semana - Foto: Divulgação

Agentes intensificam ações contra o mosquito em bairros de Macaé durante a semanaFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 11:19

Macaé - Macaé entra em ritmo de alerta e amplia o combate ao mosquito transmissor da dengue com uma força-tarefa que percorre bairros e mobiliza moradores ao longo da semana. As ações seguem até sexta-feira, dia 27, com foco na redução de focos e na prevenção de novos casos.

Coordenado pela Gerência de Vigilância Ambiental, o plano reúne uma série de estratégias que vão desde mutirões de limpeza até aplicação de inseticida e atividades educativas. Os trabalhos começaram na segunda-feira, dia 23, com equipes atuando em regiões como Miramar, Parque Valentina Miranda e Virgem Santa.

O cronograma inclui o uso de ovitrampas, armadilhas que ajudam a identificar a presença do Aedes aegypti, além do recolhimento de materiais que possam acumular água. A ação se estende por diversos bairros, como Imbetiba, Horto, Imboassica, Parque Aeroporto e Lagomar I.

O fumacê também reforça o combate, com aplicação em áreas estratégicas sempre nas primeiras horas da manhã. Paralelamente, equipes atuam no controle do mosquito Culex em canais da cidade e intensificam o combate a roedores em pontos considerados críticos.

A mobilização inclui ainda ações dentro das escolas. Alunos participaram de atividades educativas com teatro de fantoches, que abordaram de forma leve e direta a importância de eliminar focos e cuidar do ambiente. A proposta busca envolver crianças e transformar informação em atitude dentro de casa.

Outro ponto importante é o monitoramento constante dos dados epidemiológicos, que permite direcionar as equipes para áreas com maior necessidade de intervenção.

A programação segue nesta quinta-feira, dia 26, com mutirão na Virgem Santa, além da continuidade das ações de controle e monitoramento. Na sexta-feira, dia 27, as equipes mantêm o trabalho com recolhimento de materiais e reforço no combate aos vetores.

A participação da população é considerada essencial. Denúncias e solicitações podem ser feitas pelo canal direto do município, fortalecendo o trabalho conjunto no enfrentamento à dengue.