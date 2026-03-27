Redução histórica nos índices de violência coloca Macaé em novo cenário na segurança pública - Foto: Divulgação

Redução histórica nos índices de violência coloca Macaé em novo cenário na segurança públicaFoto: Divulgação

Publicado 27/03/2026 09:37

Macaé - A cidade de Macaé alcançou, em 2025, o menor índice de letalidade violenta das últimas décadas, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O resultado marca uma virada importante no cenário da segurança pública local.

De acordo com a 123ª Delegacia de Polícia Civil, o município contabilizou 23 casos de letalidade violenta ao longo de todo o ano passado. O número representa o menor registro desde o início da série histórica acompanhada pelos órgãos de segurança.

A comparação com anos anteriores evidencia a mudança. Em 2020, Macaé havia registrado 133 casos, um dos piores índices do período recente. Desde então, a curva passou a cair de forma contínua, acumulando uma redução superior a 82,7% em cinco anos.

A queda é atribuída ao reforço das ações integradas entre as forças de segurança, com destaque para o trabalho investigativo, operações estratégicas e maior presença policial em áreas consideradas sensíveis. A atuação conjunta tem contribuído para desarticular grupos criminosos e aumentar a sensação de segurança da população.

Em publicação nas redes sociais, a Polícia Civil destacou que os resultados refletem uma atuação técnica e orientada por dados, com foco na preservação de vidas e na resposta rápida às ocorrências.

O avanço nos indicadores coloca Macaé em um novo momento, com desafios ainda presentes, mas com sinais claros de que políticas consistentes e integração entre órgãos podem transformar a realidade da segurança pública.