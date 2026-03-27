Redução histórica nos índices de violência coloca Macaé em novo cenário na segurança públicaFoto: Divulgação
Macaé registra menor índice de letalidade em décadas e reforça avanço na segurança
Dados oficiais apontam queda expressiva da violência e destacam impacto de ações integradas no município
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