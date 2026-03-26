Líderes do hospital participam de imersão com foco em gestão, comportamento e qualidade no atendimento - Foto: Divulgação

Líderes do hospital participam de imersão com foco em gestão, comportamento e qualidade no atendimentoFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 20:13

Macaé - O Hospital Irmandade São João Batista de Macaé investiu no fortalecimento das equipes e reuniu lideranças em um encontro estratégico que colocou o cuidado com pessoas no centro das decisões. O 1º Workshop Institucional de Liderança aconteceu no Hotel Royal Urban, com a participação de gestores de diferentes setores.

A proposta foi clara desde o início: preparar líderes para os desafios reais da saúde, unindo técnica, sensibilidade e visão estratégica. Ao longo do dia, o evento trouxe debates sobre temas atuais como saúde mental, inteligência emocional, propósito profissional, cenário econômico e inovação no ambiente hospitalar.

Especialistas convidados conduziram as discussões e provocaram reflexões práticas sobre o papel da liderança em um setor que exige decisões rápidas e humanas ao mesmo tempo. As falas abordaram desde o comportamento no dia a dia até a necessidade de adaptação diante das transformações constantes na área da saúde.

O encontro também abriu espaço para troca de experiências entre os próprios participantes, fortalecendo vínculos e estimulando um ambiente mais colaborativo dentro da instituição. A integração entre equipes apareceu como um dos pontos centrais da iniciativa.

Para a direção do hospital, o workshop representa um passo importante na construção de uma cultura organizacional mais sólida. A avaliação é de que investir em pessoas impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.

A iniciativa reforça o compromisso da unidade com a qualificação contínua dos profissionais e com a busca por um atendimento mais eficiente, humano e alinhado às necessidades atuais da sociedade.