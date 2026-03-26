Líderes do hospital participam de imersão com foco em gestão, comportamento e qualidade no atendimentoFoto: Divulgação
Hospital de Macaé aposta em lideranças e promove imersão inédita para qualificar equipes
Workshop reúne gestores, especialistas e reforça cultura de cuidado, inovação e humanização na saúde
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