Kit Natalidade Bebê reúne roupas e itens básicos para os primeiros cuidados com o recém-nascido - Foto: Reprodução

Kit Natalidade Bebê reúne roupas e itens básicos para os primeiros cuidados com o recém-nascidoFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 11:08 | Atualizado 23/09/2026 11:09

A chegada de um bebê muda a rotina da família e também pode pesar no orçamento. Para gestantes em situação de vulnerabilidade social, esse período ganha um apoio extra em Macaé: o Kit Natalidade Bebê, benefício oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária.

A iniciativa busca garantir itens básicos para os primeiros dias da criança e oferecer às mães mais segurança durante o período que antecede o nascimento e o pós-parto. O conjunto foi pensado para atender necessidades práticas, com produtos que fazem parte da rotina de cuidados com o recém-nascido.

Quem pode receber o Kit Natalidade Bebê

O benefício é destinado a gestantes acompanhadas pelas equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Antes da entrega, a situação da família passa por avaliação dos profissionais da assistência social.

A inscrição no Cadastro Único, o CadÚnico, é considerada preferencial para o acesso ao benefício. Outro requisito é o acompanhamento do pré-natal na rede pública municipal de saúde.

A proposta é fazer com que o apoio chegue às famílias que enfrentam maior vulnerabilidade justamente em um momento marcado por novas despesas e mudanças na rotina doméstica.

Bolsa, roupas e itens para os primeiros cuidados

O kit reúne uma bolsa maternidade e peças de vestuário para o bebê, como body, macacão, calça e touca. Também fazem parte do conjunto um trocador, uma manta e itens destinados à higiene do recém-nascido.

Mais do que reunir produtos, o benefício procura oferecer suporte para os primeiros momentos após o nascimento, quando cuidados simples fazem parte de uma nova rotina para a família.

O atendimento passa pelas equipes dos CRAS, que avaliam cada situação e orientam as gestantes sobre os procedimentos necessários para acesso ao benefício.