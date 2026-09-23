Drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação policial no bairro Lagomar - Foto: Divulgação da PM

Drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação policial no bairro LagomarFoto: Divulgação da PM

Publicado 23/09/2026 11:00

Uma sacola carregada com diferentes tipos de drogas terminou no centro de uma ocorrência policial nesta terça-feira, 22, no Lagomar, em Macaé. Um adolescente foi apreendido por equipes do 32º BPM com aproximadamente 744 gramas de entorpecentes e R$ 560 em espécie durante uma ação de combate ao tráfico na região.

A abordagem ocorreu quando policiais do Grupamento de Ações Táticas, o GAT da 1ª Companhia, em conjunto com agentes do Serviço Reservado, a P2, realizavam patrulhamento pelo bairro. Segundo a Polícia Militar, as equipes observaram o adolescente com uma sacola. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou fugir.

Após acompanhamento, os policiais conseguiram alcançá-lo. A sacola, segundo a corporação, guardava dezenas de porções de drogas de diferentes tipos, além do dinheiro.

Maconha, skank, crack e cocaína estavam na sacola

A apreensão reuniu 20 buchas de maconha, 47 porções de skank, 35 pedras de crack e 79 pinos de cocaína.

Na pesagem apresentada pela polícia, foram contabilizados 138 gramas de maconha, 324,3 gramas de skank, 17,5 gramas de crack e 263,9 gramas de cocaína. A soma chega a 743,7 gramas de entorpecentes.

Além das drogas, os agentes encontraram R$ 560 em dinheiro. Todo o material foi recolhido e apresentado à autoridade policial para os procedimentos previstos.

A ocorrência chama atenção também pela variedade dos entorpecentes encontrados em uma única apreensão. O caso faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM para combater a venda de drogas em diferentes pontos de Macaé.

Adolescente permanece apreendido à disposição da Justiça

Depois da abordagem, o adolescente foi levado, junto com o material apreendido, para a 123ª DP, onde a ocorrência foi registrada e analisada pela autoridade policial.

Segundo a PM, após a apreciação do caso, o adolescente foi autuado por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

Por se tratar de adolescente, a ocorrência é tratada juridicamente como ato infracional, e não como crime atribuído a um adulto. A apreensão também não representa condenação, cabendo à Justiça analisar o caso e as circunstâncias apresentadas no procedimento.