Policiais do 32º BPM apreenderam cerca de 1,1 quilo de drogas durante ação no Lagomar - Foto: Divulgação da PM

Policiais do 32º BPM apreenderam cerca de 1,1 quilo de drogas durante ação no LagomarFoto: Divulgação da PM

Publicado 24/09/2026 10:53

Segundo a polícia, ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou escapar. Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois. Na sacola, estavam centenas de porções de diferentes entorpecentes, além de dinheiro.

A ocorrência terminou na delegacia, onde o jovem foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Sacola escondia centenas de porções de drogas

A quantidade e a variedade do material chamaram a atenção durante a abordagem. De acordo com o 32º BPM, foram encontradas 285 tiras de maconha, 102 pedras de crack e 25 pinos de cocaína.

A apreensão totalizou 954 gramas de maconha, 120 gramas de cocaína e 51 gramas de crack. Somadas, as drogas chegaram a aproximadamente 1,1 quilo.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam R$ 21 em espécie.

A ação ocorreu durante o patrulhamento realizado pela equipe da APREV Lagomar. Conforme o relato policial, a tentativa de fuga aconteceu no momento em que o suspeito percebeu a presença da viatura.

Suspeito é levado para a 123ª DP

O homem foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé. Após a análise da autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM no combate ao tráfico de drogas no município.

A prisão e a autuação registradas pela polícia ainda serão submetidas aos procedimentos da Justiça. O caso não representa, por si só, condenação definitiva.