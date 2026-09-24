Segundo a polícia, ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou escapar. Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo pouco depois. Na sacola, estavam centenas de porções de diferentes entorpecentes, além de dinheiro.
A ocorrência terminou na delegacia, onde o jovem foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Sacola escondia centenas de porções de drogas A quantidade e a variedade do material chamaram a atenção durante a abordagem. De acordo com o 32º BPM, foram encontradas 285 tiras de maconha, 102 pedras de crack e 25 pinos de cocaína.
A apreensão totalizou 954 gramas de maconha, 120 gramas de cocaína e 51 gramas de crack. Somadas, as drogas chegaram a aproximadamente 1,1 quilo.
Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam R$ 21 em espécie.
A ação ocorreu durante o patrulhamento realizado pela equipe da APREV Lagomar. Conforme o relato policial, a tentativa de fuga aconteceu no momento em que o suspeito percebeu a presença da viatura.
Suspeito é levado para a 123ª DP O homem foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé. Após a análise da autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM no combate ao tráfico de drogas no município.
A prisão e a autuação registradas pela polícia ainda serão submetidas aos procedimentos da Justiça. O caso não representa, por si só, condenação definitiva.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.