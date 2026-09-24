Trabalhadores da manutenção e montagem industrial mantêm greve na Bacia de Campos após audiência no TRT - Foto: Reprodução da Internet

Trabalhadores da manutenção e montagem industrial mantêm greve na Bacia de Campos após audiência no TRTFoto: Reprodução da Internet

Publicado 24/09/2026 11:03





Com a decisão, a mobilização permanece enquanto trabalhadores e empresas tentam chegar a um acordo para a Convenção Coletiva de Trabalho. A próxima movimentação será dos próprios trabalhadores, que vão avaliar em assembleia uma nova proposta apresentada durante as negociações.



O gestor jurídico do SINTPICC, Leonardo Lessa, orientou a categoria a manter a paralisação dentro dos limites previstos em lei.



“A greve está mantida e temos que mantê-la da maneira que está, respeitando os limites da lei, tratando com zelo todos os colegas e mantendo nossa mobilização, que é o mais importante”, afirmou.



Nova proposta será votada pelos trabalhadores

Durante a audiência, o setor patronal manteve a proposta de 6,5% de reajuste nos pisos salariais. A novidade foi a apresentação de um vale-alimentação de R$ 850.



Segundo o SINTPICC, o valor foi discutido nas tratativas com a intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT), que teria sugerido a quantia como alternativa para tentar aproximar as partes.



A proposta será levada para uma Assembleia Geral Extraordinária na segunda-feira, 28. O sindicato informou que o edital será preparado nesta quinta-feira, 24, com publicação prevista para sexta-feira, 25. O horário ainda será divulgado.



Até a votação, a greve permanece mantida.



Trabalhadores da manutenção e montagem industrial mantêm greve na Bacia de Campos após audiência no TRT Foto: Reprodução A greve dos trabalhadores de manutenção e montagem industrial da Bacia de Campos continua por tempo indeterminado. Em audiência de conciliação realizada nesta quarta-feira, 23, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), o desembargador Roque Lucarelli Dattoli indeferiu o pedido de suspensão da paralisação.Com a decisão, a mobilização permanece enquanto trabalhadores e empresas tentam chegar a um acordo para a Convenção Coletiva de Trabalho. A próxima movimentação será dos próprios trabalhadores, que vão avaliar em assembleia uma nova proposta apresentada durante as negociações.O gestor jurídico do SINTPICC, Leonardo Lessa, orientou a categoria a manter a paralisação dentro dos limites previstos em lei.“A greve está mantida e temos que mantê-la da maneira que está, respeitando os limites da lei, tratando com zelo todos os colegas e mantendo nossa mobilização, que é o mais importante”, afirmou.Durante a audiência, o setor patronal manteve a proposta de 6,5% de reajuste nos pisos salariais. A novidade foi a apresentação de um vale-alimentação de R$ 850.Segundo o SINTPICC, o valor foi discutido nas tratativas com a intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT), que teria sugerido a quantia como alternativa para tentar aproximar as partes.A proposta será levada para uma Assembleia Geral Extraordinária na segunda-feira, 28. O sindicato informou que o edital será preparado nesta quinta-feira, 24, com publicação prevista para sexta-feira, 25. O horário ainda será divulgado.Até a votação, a greve permanece mantida.

Paralisação envolve unidades offshore e bases em Macaé

A greve começou em 18 de setembro e, segundo o SINTPICC, alcançou cerca de 30 unidades offshore da Bacia de Campos. Também houve adesões no Terminal de Cabiúnas e no Parque de Tubos, em Macaé.



A mobilização reúne trabalhadores de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, além de profissionais embarcados.



Entre as reivindicações estão reajuste de 15% nos pisos, aumento de 15% no ticket-refeição, cesta básica de R$ 1 mil e cesta natalina de R$ 500. A proposta patronal inclui reajuste de 6,5%, ticket-alimentação de R$ 850, cesta básica de R$ 786,01 e cesta natalina de R$ 120.



A categoria também reivindica escala 14 por 21, retirada da coparticipação do plano de saúde, manutenção da cesta básica por seis meses durante afastamentos e mudanças nas regras dos dias de dobra.



Uma nova audiência de conciliação está marcada para terça-feira, 29, no TRT-1. O resultado da assembleia de segunda-feira deverá entrar nas próximas negociações.





