Ação conjunta do 32º BPM e da 123ª DP terminou com um homem preso em Macaé - Foto: Reprodução de Vídeo da PM

Ação conjunta do 32º BPM e da 123ª DP terminou com um homem preso em Macaé Foto: Reprodução de Vídeo da PM

Publicado 25/09/2026 08:02





A operação teve como ponto de partida informações compartilhadas entre as forças de segurança e levantamentos relacionados às denúncias. Durante as diligências, um dos homens ligados à investigação foi localizado e levado para a 123ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.



Após a análise do caso, o homem permaneceu preso. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o caso foi enquadrado nos artigos 288-A, que trata da constituição de milícia privada, e 347, referente à fraude processual, ambos do Código Penal.



Um aparelho celular também foi apreendido durante a ação.



Ação conjunta do 32º BPM e da 123ª DP terminou com um homem preso em Macaé Foto: Reprodução de Vídeo da PM Uma denúncia sobre possíveis cobranças de valores para permitir o trabalho de mototaxistas e motofretistas terminou com um homem preso em Macaé. A ação ocorreu nesta quinta-feira (24) e foi realizada em conjunto pelo 32º Batalhão de Polícia Militar e pela 123ª Delegacia de Polícia A operação teve como ponto de partida informações compartilhadas entre as forças de segurança e levantamentos relacionados às denúncias. Durante as diligências, um dos homens ligados à investigação foi localizado e levado para a 123ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.Após a análise do caso, o homem permaneceu preso. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o caso foi enquadrado nos artigos 288-A, que trata da constituição de milícia privada, e 347, referente à fraude processual, ambos do Código Penal.Um aparelho celular também foi apreendido durante a ação.

Denúncia levou forças de segurança a cruzar informações

A apuração teve como foco denúncias sobre possíveis cobranças direcionadas a trabalhadores que atuam como mototaxistas e motofretistas em determinada região de Macaé.



O compartilhamento de informações entre o 32º BPM e a 123ª DP deu suporte às diligências realizadas nesta quinta-feira. Um dos envolvidos foi localizado durante a ação e conduzido à delegacia para os procedimentos relacionados à ocorrência.



Outro homem citado na investigação não foi encontrado durante as diligências.



As circunstâncias do caso ainda são apuradas pela Polícia Civil. A investigação deverá esclarecer os fatos e eventuais responsabilidades relacionadas às denúncias.



Integração entre PM e Polícia Civil marca operação

Para o comandante do 32º BPM, tenente-coronel PM Márcio Rodrigues, a atuação conjunta foi fundamental para o avanço da apuração.



"Essa ocorrência demonstra a importância da integração entre as instituições. O compartilhamento de informações e o trabalho conjunto com a Polícia Civil permitiram avançar na apuração de denúncias que envolvem possíveis cobranças ilegais sobre trabalhadores. Nosso compromisso é continuar colaborando com as demais instituições para que situações como essa sejam devidamente apuradas e enfrentadas dentro da lei."



A ação reforça o uso do compartilhamento de informações como ferramenta para aproximar as forças de segurança em investigações que envolvem denúncias na cidade.



O homem preso permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil prossegue com a apuração dos fatos. A investigação também deverá esclarecer a participação ou não de outros envolvidos mencionados no caso.







