Macaé tenta mudar o cenário diante de um adversário que ocupa a quarta colocação da chave - Foto: Ilustração

Macaé tenta mudar o cenário diante de um adversário que ocupa a quarta colocação da chaveFoto: Ilustração

Publicado 24/09/2026 12:08 | Atualizado 24/09/2026 12:09

Macaé volta à quadra neste sábado (27) em busca dos primeiros pontos no Campeonato Estadual de futsal. A equipe enfrenta o Três Rios, às 15h, no Colégio Municipal Walter Franklin, em duelo pela Chave B da competição.

A equipe macaense perdeu os três jogos disputados até agora. Na estreia, foi derrotada pelo Corrêas por 4 a 2. Depois, perdeu por 4 a 1 para o Friburguense e, na rodada mais recente, sofreu derrota por 3 a 2 para a Portuguesa.

Com cinco gols marcados e 11 sofridos, o Macaé tenta mudar o cenário diante de um adversário que ocupa a quarta colocação da chave, com seis pontos em três partidas.

Macaé tenta reagir diante do atual campeão

O Três Rios chega ao confronto com duas vitórias e uma derrota. A equipe venceu a Portuguesa por 2 a 0 na estreia e superou o AEQUI São Gonçalo por 4 a 2, fora de casa.

Na última rodada, porém, perdeu por 6 a 5 para o Corrêas, líder da Chave B com 100% de aproveitamento.

Atual campeã da Copa Rio Sul de Futsal, a equipe de Três Rios soma 11 gols marcados e oito sofridos no Estadual.

Para o Macaé, o confronto representa mais uma oportunidade de somar pontos na competição e buscar uma reação na tabela.

Rodada pode mexer na parte de cima da chave

Além de Três Rios e Macaé, a rodada terá outros dois confrontos pela Chave B. AEQUI São Gonçalo enfrenta o líder Corrêas, enquanto Portuguesa e Friburguense medem forças.

Os resultados podem alterar a configuração da parte de cima da tabela ao fim da rodada.