Ação do 32º BPM no Parque Aeroporto resultou em prisão e apreensão de drogas e uma motocicletaFoto: Divulgação
Operação termina com prisão e apreensão de drogas no Aeroporto
Ação do 32º BPM encontrou cocaína, maconha, lança-perfume e uma motocicleta no Parque Aeroporto, em Macaé
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