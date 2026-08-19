Ação do 32º BPM no Parque Aeroporto resultou em prisão e apreensão de drogas e uma motocicleta - Foto: Divulgação

Ação do 32º BPM no Parque Aeroporto resultou em prisão e apreensão de drogas e uma motocicletaFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2026 11:33

Macaé - no Parque Aeroporto, em Macaé, na última terça-feira (18). A ocorrência começou após equipes do 32º BPM identificarem pessoas em atitude suspeita que circulavam pelo bairro em motocicletas. Uma tentativa de fuga terminou em prisão e apreensão de quase 1,4 quilo de drogas no Parque Aeroporto, em Macaé, na última terça-feira (18). A ocorrência começou após equipes do 32º BPM identificarem pessoas em atitude suspeita que circulavam pelo bairro em motocicletas.

Segundo a Polícia Militar, com a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram. Um deles foi acompanhado pelos policiais e entrou em uma residência na tentativa de escapar. A proprietária do imóvel autorizou a entrada da equipe e informou que não conhecia o homem.

Durante as buscas realizadas nas proximidades, os policiais localizaram uma quantidade de entorpecentes e uma motocicleta. Ao todo, foram apreendidos 200 pinos de cocaína, com peso informado de 960 gramas, dez unidades de maconha, que totalizaram 382 gramas, e 16 frascos de lança-perfume, com volume de 1,6 litro. Uma motocicleta Honda 125, vermelha, também foi recolhida.

O homem foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, junto com o material encontrado. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso e foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A ocorrência integra as ações do 32º BPM de combate ao comércio de entorpecentes em diferentes áreas de Macaé. A investigação e os demais procedimentos relacionados ao caso ficam sob responsabilidade da autoridade policial.