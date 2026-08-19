Movimentação policial na comunidade da Nova Holanda chamou a atenção de moradores nesta quarta-feira - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Movimentação policial na comunidade da Nova Holanda chamou a atenção de moradores nesta quarta-feiraFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 19/08/2026 11:10 | Atualizado 19/08/2026 11:24

Macaé - Vídeos de uma intensa movimentação policial na comunidade da Nova Holanda, em Macaé, tomaram conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira (19). As imagens mostram a



Até o momento, porém, não há informações oficiais sobre o objetivo da ação, número de agentes envolvidos, eventuais prisões ou apreensões. A reportagem de O DIA aguarda um posicionamento da Polícia Militar para confirmar a operação e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.



A movimentação rapidamente ganhou repercussão entre moradores e internautas. Nos comentários das publicações, parte dos usuários demonstrou apoio à presença policial, enquanto outros relataram preocupação com a rotina de quem vive na comunidade.



Nova Holanda tem forte movimentação policial e relatos de suposta operação Foto: Reprodução Rede Social Vídeos de uma intensa movimentação policial na comunidade da Nova Holanda, em Macaé, tomaram conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira (19). As imagens mostram a presença de agentes com equipamentos táticos e armas de maior porte em diferentes pontos da comunidade , enquanto moradores relatam a movimentação das equipes.Até o momento, porém, não há informações oficiais sobre o objetivo da ação, número de agentes envolvidos, eventuais prisões ou apreensões. A reportagem de O DIA aguarda um posicionamento da Polícia Militar para confirmar a operação e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.A movimentação rapidamente ganhou repercussão entre moradores e internautas. Nos comentários das publicações, parte dos usuários demonstrou apoio à presença policial, enquanto outros relataram preocupação com a rotina de quem vive na comunidade.

"Tem que ficar na porta da boca e prender o usuário, os traficantes são vítimas dos usuários", escreveu um internauta.



Outro comentário chamou atenção para o impacto da situação sobre quem mora na região: "O povo da comunidade não aguenta mais isso, socorro."



Uma moradora também relatou ter visto policiais com equipamentos táticos durante a manhã. "Passei mais cedo, tinha polícia com roupa tática e o fuzil do tamanho do mundo com luneta", afirmou.



Outro morador resumiu a expectativa de parte da comunidade diante da presença das forças de segurança: "Já estava na hora de arrumar a casa. Muita bagunça na área."



Os relatos publicados nas redes sociais, contudo, ainda não permitem confirmar a dinâmica da ocorrência ou o resultado da ação. A equipe de reportagem acompanha o caso e busca informações junto às autoridades responsáveis.



Assim que houver uma manifestação oficial da Polícia Militar, a matéria poderá ser atualizada com os dados confirmados sobre a operação, incluindo o motivo da mobilização, possíveis ocorrências registradas e eventual material apreendido.





