Movimentação policial na comunidade da Nova Holanda chamou a atenção de moradores nesta quarta-feiraFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

D
Douglas Smmithy
Macaé - Vídeos de uma intensa movimentação policial na comunidade da Nova Holanda, em Macaé, tomaram conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira (19). As imagens mostram a presença de agentes com equipamentos táticos e armas de maior porte em diferentes pontos da comunidade, enquanto moradores relatam a movimentação das equipes.

Até o momento, porém, não há informações oficiais sobre o objetivo da ação, número de agentes envolvidos, eventuais prisões ou apreensões. A reportagem de O DIA aguarda um posicionamento da Polícia Militar para confirmar a operação e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A movimentação rapidamente ganhou repercussão entre moradores e internautas. Nos comentários das publicações, parte dos usuários demonstrou apoio à presença policial, enquanto outros relataram preocupação com a rotina de quem vive na comunidade.

Nova Holanda tem forte movimentação policial e relatos de suposta operação - Foto: Reprodução Rede Social
Nova Holanda tem forte movimentação policial e relatos de suposta operaçãoFoto: Reprodução Rede Social
"Tem que ficar na porta da boca e prender o usuário, os traficantes são vítimas dos usuários", escreveu um internauta.

Outro comentário chamou atenção para o impacto da situação sobre quem mora na região: "O povo da comunidade não aguenta mais isso, socorro."

Uma moradora também relatou ter visto policiais com equipamentos táticos durante a manhã. "Passei mais cedo, tinha polícia com roupa tática e o fuzil do tamanho do mundo com luneta", afirmou.

Outro morador resumiu a expectativa de parte da comunidade diante da presença das forças de segurança: "Já estava na hora de arrumar a casa. Muita bagunça na área."

Os relatos publicados nas redes sociais, contudo, ainda não permitem confirmar a dinâmica da ocorrência ou o resultado da ação. A equipe de reportagem acompanha o caso e busca informações junto às autoridades responsáveis.

Assim que houver uma manifestação oficial da Polícia Militar, a matéria poderá ser atualizada com os dados confirmados sobre a operação, incluindo o motivo da mobilização, possíveis ocorrências registradas e eventual material apreendido.


fotogaleria
Movimentação policial na comunidade da Nova Holanda chamou a atenção de moradores nesta quarta-feira
Nova Holanda tem forte movimentação policial e relatos de suposta operação