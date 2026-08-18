XIX Feira de Responsabilidade Socioambiental reúne especialistas, pesquisadores, produtores e comunidade em Macaé - Foto: Ilustração

XIX Feira de Responsabilidade Socioambiental reúne especialistas, pesquisadores, produtores e comunidade em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 18/08/2026 13:26

Macaé - A relação entre o que está no prato, a qualidade do ambiente e a saúde de cada pessoa será o ponto de partida para três dias de debates, encontros e experiências na A relação entre o que está no prato, a qualidade do ambiente e a saúde de cada pessoa será o ponto de partida para três dias de debates, encontros e experiências na Cidade Universitária de Macaé . A XIX Feira de Responsabilidade Socioambiental da Bacia de Campos começou na segunda-feira (17), com uma programação que aproxima sustentabilidade, saúde, segurança alimentar e nutricional, ciência, cultura e participação social.

O evento segue até quarta-feira (19), com atividades abertas ao público das 14h às 21h. A iniciativa é realizada pelo Instituto Visão Social e pela Revista Visão Socioambiental, com patrocínio da organização norte-americana Earthworks. A programação atualizada reúne palestras, painéis, rodas de conversa, apresentações culturais, exposição, feira agroecológica e atividades de educação ambiental.

A abertura acontece no auditório do Centro Multidisciplinar UFRJ/Macaé, bloco B. O secretário municipal de Ambiente, Sustentabilidade e Clima, Marcello Cardoso Ribeiro, participa da solenidade representando o prefeito Welberth Rezende. A programação também terá transmissão pela internet.

O primeiro dia começa com uma apresentação cultural de Sandra Wyatt e Gerson Dudus. Na sequência, a nutricionista funcional, fisioterapeuta e especialista em Medicina Tradicional Chinesa Fabiana Borelli conduz a palestra "Do Solo ao Microbioma Humano: Como a Saúde da Terra Modula a Nossa Saúde". O conteúdo aborda a conexão entre o equilíbrio ambiental e os impactos sobre o organismo humano.

Às 17h, o doutor em História Ambiental pela UFRJ Aristides Sofiati apresenta a palestra "Sobre Terra, Sob o Céu e no Terreno Baldio: a Crise Ambiental da Atualidade". A programação avança para questões ligadas à alimentação, com a palestra "Sustentabilidade Alimentar: Como armazenar adequadamente?", ministrada pelo técnico de cozinha e chef executivo Vitor Campos Neves.

A noite também terá espaço para discutir saúde, ciência e novas abordagens terapêuticas. O Painel Bioflor, da Associação BioFlor de Cannabis Terapêutica, será mediado por Sérgio Oliveira e contará com apresentações sobre cannabis medicinal como ferramenta de redução de danos e sobre a relação entre canabidiol, psicanálise e saúde mental.

Outra atração que promete chamar a atenção do público é o robô Zequinha, projeto de robótica criativa que utiliza múltiplas inteligências artificiais. A criação é do músico, inventor e desenvolvedor carioca Saulo Dansa, formado em Música e Engenharia Elétrica.

A feira foi idealizada pelo jornalista Martinho Santafé, que morreu em 2019, e pela publicitária Bernadete Vasconcellos, que permanece à frente do projeto. Ao longo de 19 edições, a iniciativa consolidou um espaço de encontro entre diferentes setores da sociedade para discutir questões ambientais e seus impactos sobre a vida cotidiana.

Na terça-feira (18), a programação ganha novos debates sobre a relação entre saúde e natureza. O painel "Conexão Saúde e Natureza" reúne pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, com mediação de Moisés Marinho, PhD em Bioquímica Médica e integrante da Rede Saúde e Natureza Brasil. Participam Arthur Schweitzer Ferreira, Fernando Antonio Cardoso Bignardi, Maísa Hortal e Beatriz Novaes.

Ainda na terça-feira, o evento abre espaço para discussões sobre desenvolvimento, participação social e justiça ambiental. O painel "O outro lado do progresso. Exclusão da sociedade civil, escândalo no conselho de ambiente de São João da Barra. Desenvolvimento sem justiça?" reúne especialistas e representantes da sociedade civil.

A programação segue com a palestra "A corresponsabilidade na proteção ambiental: o alcance do dever da coletividade na preservação intergeracional", apresentada por Valéria Quariquazil e Reynaldo Rosa. O público também poderá acompanhar uma conversa sobre alimentação e saúde com Vitor Campos Neves, além da exposição "Comida é Patrimônio".

O terceiro e último dia amplia o olhar para a produção de alimentos e os efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde. Na quarta-feira (19), a Cidade Universitária recebe a Feira Agroecológica, das 9h30 às 17h.

A programação começa às 10h com a apresentação sobre imagens ópticas e satelitais utilizadas para identificar gás metano e outros elementos, com foco na urgência de discutir impactos climáticos e de saúde no Norte Fluminense. O tema será apresentado pela termógrafa de OGI da Earthworks Patrícia Rodriguez.

Logo depois, uma roda de conversa reúne médicas, professoras, nutricionistas e pesquisadoras para discutir "Mudanças Climáticas e Saúde Coletiva". Entre os participantes estão Karla Santa Cruz Coelho, Vivian Sousa, Cinara Costa de Oliveira e Maria Gertrudes Justi.

A presença feminina também ganha destaque na programação da quarta-feira. A roda de conversa "Mulheres e Agroecologia: Contribuições para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional" reúne a professora Vanessa Schottz e as agricultoras agroecológicas Aparecida Oliveira e Darcy Almeida. Depois do debate, as agricultoras conduzem uma oficina de ervas e plantas medicinais.

O encerramento terá como temas os conflitos ambientais, a justiça climática e a segurança alimentar. A roda de conversa "Justiça climática e soberania alimentar: Enfrentando conflitos socioambientais" será mediada pela socióloga e professora Guiliana Franco Leal, com participação de Sueny Santos e Guilhermina Rocha. A programação termina com a palestra "Como incluir hábitos alimentares saudáveis e como reciclar em casa", com Vitor Campos Neves.

As atividades de terça e quarta-feira ocorrem, das 14h às 17h, nas salas 211 e 212 do bloco A. A partir das 17h, a programação segue para o auditório Cláudio Ulpiano, também no bloco A. O primeiro dia concentra as atividades no auditório do Centro Multidisciplinar, bloco B.

A XIX Feira de Responsabilidade Socioambiental da Bacia de Campos conta com apoio de instituições como Prefeitura de Macaé, Ministério da Saúde, Sistema Único de Saúde, PET-Saúde Clima Macaé-RJ, Cabsin, Cebes, UFRJ, Instituto de Medicina Social, Coletivo Minerva, Baía Viva, BioFlor, Finalmente Expressão e Psicanálise, Hotel Bellatrix, Instituto Ambiental da UFRJ e Vida Sustentável.

Ao reunir saúde, meio ambiente, alimentação, ciência, cultura e conhecimento popular no mesmo espaço, a feira propõe uma discussão que ultrapassa os muros da universidade. A pergunta central é simples, mas envolve escolhas que afetam o presente e o futuro: como cuidar do ambiente sem separar essa responsabilidade do cuidado com as pessoas?