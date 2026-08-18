Oficinas do Espaço Mulher Cidadã estimulam aprendizado, criatividade e autonomia para mulheres de MacaéFoto: Divulgação
Macaé abre inscrições para oficinas gratuitas voltadas às mulheres
Costura, crochê, pintura e depilação estão entre as atividades oferecidas pelo Espaço Mulher Cidadã
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