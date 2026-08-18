Oficinas do Espaço Mulher Cidadã estimulam aprendizado, criatividade e autonomia para mulheres de Macaé - Foto: Divulgação

Oficinas do Espaço Mulher Cidadã estimulam aprendizado, criatividade e autonomia para mulheres de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2026 13:16

As inscrições serão realizadas nos dias 19 e 20 de agosto, das 9h às 16h, presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, localizada na Rua Dr. Luiz Belegard, 139, em Imbetiba. Para participar, as interessadas devem apresentar Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.

A programação reúne atividades práticas em diferentes áreas. Entre as opções estão Costura Criativa, Crochê, Fio de Malha, Pintura em Tecido, Costurando em Feltro e Depilação em Cera. A proposta é oferecer às participantes a oportunidade de aprender novas técnicas, aperfeiçoar conhecimentos e descobrir caminhos que possam ser aproveitados tanto no cotidiano quanto em projetos pessoais e profissionais.

Mais do que ensinar uma técnica, as oficinas criam um espaço de convivência, troca de experiências e descoberta. Uma peça produzida à mão, uma pintura ou o domínio de uma nova habilidade podem ganhar outros significados quando passam a representar independência, criatividade e a possibilidade de transformar conhecimento em oportunidade.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio do Espaço Mulher Cidadã, e busca ampliar o acesso das mulheres a atividades que contribuam para o fortalecimento da autonomia e para a construção de novas perspectivas.

As interessadas devem comparecer ao Espaço Mulher Cidadã nos dias 19 ou 20 de agosto, entre 9h e 16h, levando os documentos exigidos. As vagas são destinadas às mulheres que desejam aproveitar a oportunidade para aprender, aprimorar conhecimentos e transformar habilidades em novas possibilidades.