Macaé Summit e Movimenta Sebrae abrem programação com foco em inovação, conhecimento e novos negócios - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Macaé Summit e Movimenta Sebrae abrem programação com foco em inovação, conhecimento e novos negóciosFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 25/09/2026 09:59





A abertura deu o tom dos próximos dias: conhecimento, tecnologia e troca de experiências como ferramentas para quem busca desenvolver negócios e encontrar novos caminhos no mercado. A programação reúne temas como inovação, finanças, inteligência artificial e marketing digital, além de palestras, capacitações e oportunidades de networking.



O prefeito Welberth Rezende destacou a importância de receber eventos voltados ao desenvolvimento econômico e ressaltou o papel do Centro de Convenções como espaço para grandes encontros empresariais.



"Fico feliz em poder estar sediando esse evento em parceria com o Macaé Summit e o Sebrae. Gostaria de saudar a todos os presentes, o presidente do CDL de Campos, Fábio Paes, que tivemos a oportunidade de realizar um grande evento neste local, entre outras instituições empresariais. Fico muito feliz com essa parceria. A nossa cidade é um dos municípios que tem mais empregos segundo dados do Caged, ficando na frente de cidades como João Pessoa, na Paraíba. Macaé é uma cidade que enche a gente de orgulho e nós temos trabalhado bastante, não podemos perder negócio. Temos crescido em vários setores como na produção de grãos, os investimentos da Petrobras também têm aumentado. Tivemos mais de um milhão de barris que serão produzidos daqui para o Brasil e a perspectiva ainda de novos negócios vindo para o nosso município nos próximos anos", pontuou.



Macaé Summit e Movimenta Sebrae abrem programação com foco em inovação, conhecimento e novos negócios Foto: Moisés Bruno H. Santos Inovadora, conectada, empreendedora, criativa e cheia de oportunidades . É assim que a programação do Macaé Summit e do Movimenta Sebrae chega a Macaé para conectar ideias, aproximar pessoas e abrir espaço para novos negócios. O evento segue até domingo (27) e começou nesta quinta-feira (24), no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, com a presença de autoridades, lideranças empresariais, empreendedores e participantes da região.A abertura deu o tom dos próximos dias: conhecimento, tecnologia e troca de experiências como ferramentas para quem busca desenvolver negócios e encontrar novos caminhos no mercado. A programação reúne temas como inovação, finanças, inteligência artificial e marketing digital, além de palestras, capacitações e oportunidades de networking.O prefeito Welberth Rezende destacou a importância de receber eventos voltados ao desenvolvimento econômico e ressaltou o papel do Centro de Convenções como espaço para grandes encontros empresariais."Fico feliz em poder estar sediando esse evento em parceria com o Macaé Summit e o Sebrae. Gostaria de saudar a todos os presentes, o presidente do CDL de Campos, Fábio Paes, que tivemos a oportunidade de realizar um grande evento neste local, entre outras instituições empresariais. Fico muito feliz com essa parceria. A nossa cidade é um dos municípios que tem mais empregos segundo dados do Caged, ficando na frente de cidades como João Pessoa, na Paraíba. Macaé é uma cidade que enche a gente de orgulho e nós temos trabalhado bastante, não podemos perder negócio. Temos crescido em vários setores como na produção de grãos, os investimentos da Petrobras também têm aumentado. Tivemos mais de um milhão de barris que serão produzidos daqui para o Brasil e a perspectiva ainda de novos negócios vindo para o nosso município nos próximos anos", pontuou.

Conhecimento e conexão entram na agenda dos negócios

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvinho Lopes, lembrou que participou da construção do Centro de Convenções há 25 anos e relacionou o desenvolvimento econômico à formação das pessoas.



"Esse local estava parado e hoje já sediamos três grandes eventos aqui. É bom destacar que não existe desenvolvimento econômico sem o humano, e que ele seja aproveitado pelas pessoas, pelos seres humanos. A gente sabe que o grande beneficiário do desenvolvimento econômico são as pessoas. E o maior investimento é na educação, na formação e na capacitação. É um evento como esse de tecnologia, de empreendedorismo vivo e inovação, deixa a gente muito feliz e consciente de que a gente está no caminho certo", destacou.



O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinícius Pessanha, ressaltou a parceria com o Sebrae e afirmou que o município trabalha para aproximar a população da gestão pública e ampliar a atenção a áreas como ciência e tecnologia.



"O governo vem trabalhando e buscando soluções para aproximar a população e a gestão pública e dando importância a áreas, como ciência e tecnologia. O município não é só petróleo, temos a gastronomia, o agronegócio nosso é forte e as pessoas precisam conhecer a nossa cidade, podem contar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o nosso governo", disse.



O secretário de Turismo, Leo Anderson, também destacou a parceria com o Sebrae e a Facerj e convidou os participantes a conhecerem o polo gastronômico de Macaé.



Para o coordenador regional do Sebrae no Norte Fluminense, Guilherme Reche, a programação foi preparada para oferecer conhecimento e criar oportunidades para empreendedores.



"A nossa estratégia é oportunizar para que todos tenham a chance de realizar bons negócios sem precisar sair do interior da cidade", comentou.



Macaé Summit e Movimenta Sebrae abrem programação com foco em inovação, conhecimento e novos negócios Foto: Moisés Bruno H. Santos O secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvinho Lopes, lembrou que participou da construção do Centro de Convenções há 25 anos e relacionou o desenvolvimento econômico à formação das pessoas."Esse local estava parado e hoje já sediamos três grandes eventos aqui. É bom destacar que não existe desenvolvimento econômico sem o humano, e que ele seja aproveitado pelas pessoas, pelos seres humanos. A gente sabe que o grande beneficiário do desenvolvimento econômico são as pessoas. E o maior investimento é na educação, na formação e na capacitação. É um evento como esse de tecnologia, de empreendedorismo vivo e inovação, deixa a gente muito feliz e consciente de que a gente está no caminho certo", destacou.O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinícius Pessanha, ressaltou a parceria com o Sebrae e afirmou que o município trabalha para aproximar a população da gestão pública e ampliar a atenção a áreas como ciência e tecnologia."O governo vem trabalhando e buscando soluções para aproximar a população e a gestão pública e dando importância a áreas, como ciência e tecnologia. O município não é só petróleo, temos a gastronomia, o agronegócio nosso é forte e as pessoas precisam conhecer a nossa cidade, podem contar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o nosso governo", disse.O secretário de Turismo, Leo Anderson, também destacou a parceria com o Sebrae e a Facerj e convidou os participantes a conhecerem o polo gastronômico de Macaé.Para o coordenador regional do Sebrae no Norte Fluminense, Guilherme Reche, a programação foi preparada para oferecer conhecimento e criar oportunidades para empreendedores."A nossa estratégia é oportunizar para que todos tenham a chance de realizar bons negócios sem precisar sair do interior da cidade", comentou.

Inteligência artificial mostra novas possibilidades para empreendedores

A primeira palestra do Movimenta Sebrae colocou a inteligência artificial no centro da discussão. Com o tema "A Gestão gastronômica na era da IA", Ro Gouvêa apresentou caminhos para usar a tecnologia na otimização de processos, na gestão e na busca por rentabilidade nos negócios de alimentação.



A especialista fez uma ressalva importante: a tecnologia pode ampliar o trabalho do empreendedor, mas não substitui o conhecimento sobre o próprio negócio.



"A IA é uma ferramenta e precisa ser abastecida de dados. Ela responde o que você pergunta, no entanto, ela não pode substituir uma gestão. A IA amplia os seus conhecimentos, mas o gestor tem que saber do seu negócio", explicou.



Ro Gouvêa destacou cinco pontos essenciais para quem administra uma empresa: direção, margem, estrutura, pessoas e controle. A proposta é que o empreendedor saiba onde quer chegar, entenda a rentabilidade, organize processos, defina responsabilidades e tome decisões com base em informações.



"Sem esses questionamentos e essas respostas todas, a IA trabalhará no escuro", afirmou.



O networking também ganhou espaço. As artesãs Shirley Jardim e Euzi Licasadio, de Campos dos Goytacazes, participaram do evento e destacaram a importância das capacitações, mentorias e encontros promovidos pelo Sebrae para ampliar a visibilidade de seus trabalhos.



Shirley contou que expõe seus produtos há 20 anos e ressaltou a contribuição do Sebrae ao longo dessa trajetória.



"Os cursos, as capacitações, mentorias e participações de eventos como esses são fundamentais para que possamos fazer nosso network e ter visibilidade do nosso trabalho, não só em nossa cidade, mas também em todo o país", afirmou.



Euzi Licasadio também destacou o apoio recebido e afirmou que, sem as iniciativas do Sebrae, seu trabalho não teria alcançado a mesma visibilidade.