Previsão é expandir esse serviço tanto na área central quanto na região serrana de Macaé - Foto: Divulgação

Previsão é expandir esse serviço tanto na área central quanto na região serrana de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 14:51

Macaé - Macaé tem se destacado como um município em constante evolução, com foco na transformação digital, conectividade e inovação. A cidade investe fortemente em projetos tecnológicos que não só facilitam o acesso da população aos serviços públicos, mas também incentivam o ensino, a cultura e o lazer. Um exemplo dessa modernização é o projeto Wi-Fi Macaé, que oferece internet gratuita e sem fio em diversos pontos da cidade.

Com 120 pontos de acesso espalhados pela cidade, em locais como praças, terminais urbanos e outros espaços públicos, a rede Wi-Fi já é uma realidade acessível aos cidadãos. A previsão é expandir esse serviço tanto na área central quanto na região serrana de Macaé, como parte do Plano de Metas da Secretaria Municipal Adjunta de Ciência e Tecnologia. Para se conectar, basta o usuário selecionar a rede "Wi-Fi Macaé" e seguir as instruções na tela do dispositivo.

Além do Wi-Fi gratuito, Macaé investe em um sistema de monitoramento inteligente, por meio do projeto SmartCity, que visa melhorar a mobilidade urbana, segurança e gestão de emergências. Em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Defesa Civil e Segurança, o município implementou câmeras de videomonitoramento remoto que auxiliam na identificação de situações críticas em tempo real. A tecnologia também será usada para monitorar problemas como pichação, placas irregulares, iluminação pública e até furtos de tampas de bueiros, com a ajuda da Inteligência Artificial.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Pessanha, ressaltou a importância desses projetos para tornar a cidade mais segura, limpa e eficiente. "Estamos utilizando a tecnologia para identificar e resolver problemas urbanos de forma mais rápida e precisa, ao mesmo tempo em que oferecemos maior qualidade de vida e bem-estar para a população local e os turistas", comentou.

Uma das novidades em breve será a ampliação dos pontos de Wi-Fi, com destaque para áreas como a Praia dos Cavaleiros, que recebe grande fluxo de visitantes, especialmente durante o verão. Além disso, a região serrana também será beneficiada com novos acessos à internet sem fio.

O sistema de Wi-Fi também passará por melhorias para garantir a segurança dos dados dos usuários, respeitando as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). "A nossa prioridade é a segurança da informação, e estamos trabalhando para garantir que todos os dados dos usuários sejam tratados com total responsabilidade e em conformidade com a legislação vigente", explicou Pessanha.

Ainda dentro do processo de modernização, o município está planejando eventos como feiras de tecnologia, incluindo uma feira gamer e de robótica, que terão como objetivo promover a educação tecnológica e a inovação. Além disso, a Secretaria de Ciência e Tecnologia adquiriu novos computadores para dar suporte à digitalização dos processos administrativos, com a implementação do projeto de Gestão Eletrônica de Documentos (GED).

"Estamos implementando soluções que atendem às demandas diárias da cidade e preparam o município para o futuro, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e na criação de novas oportunidades", finalizou o secretário.

Macaé investe em projetos tecnológicos para garantir conectividade e melhorar a infraestrutura urbana, com foco em segurança, educação e inovação