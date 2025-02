Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos a partir do dia 28 de fevereiro - Foto: Divulgação

Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos a partir do dia 28 de fevereiroFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 11:53

Macaé - O Teatro Firjan SESI Macaé preparou uma programação especial para o mês de março, oferecendo uma seleção de espetáculos que prometem emocionar, divertir e encantar o público de todas as idades. Com uma agenda diversificada, que vai do teatro infantil ao musical, o espaço se consagra como um importante centro cultural na cidade, proporcionando experiências inesquecíveis para os amantes da arte.

A programação inicia no dia 15 de março com o emocionante espetáculo Meus 2 Pais, que conta a história de Naldo, um menino de 10 anos que enfrenta a separação dos pais e os desafios de viver com seu pai e seu amigo. Dirigido por Cesar Augusto e com texto de Walcyr Carrasco, a peça trata de temas delicados de forma leve, promovendo reflexões sobre a aceitação e a adaptação familiar.

Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos a partir do dia 28 de fevereiro Foto: Divulgação No dia 20 de março, a cantora e atriz Laila Garin sobe ao palco com o show Laila Garin Canta Elis, uma homenagem emocionante à inesquecível Elis Regina. Acompanhada das talentosas musicistas Cláudia Elizeu e Thaís Ferreira, Laila interpreta grandes clássicos da cantora, como Fascinação, Reza, Upa Neguinho e Como Nossos Pais, proporcionando uma experiência única e íntima para os fãs da música brasileira.

Já no dia 22 de março, a diversão fica por conta do espetáculo O Circo a Céu Aberto. Criado e dirigido por Fabiano Freitas, a apresentação traz a magia da palhaçaria e da arte de rua, com o palhaço Piter Crash conduzindo o público a uma experiência repleta de humor, improviso e interação. Ideal para toda a família, a peça promete muitos risos e momentos de imaginação.

Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos a partir do dia 28 de fevereiro Foto: Divulgação Para fechar a programação de março, Jorge: Para Sempre Verão chega ao palco nos dias 27 e 28 de março. A peça, baseada em uma história real de homofobia, fala sobre a arte como forma de cura e possibilidade. A trama traz à tona a biografia de um artista e aborda a não-relação entre Jorge Laffond, Vera Verão e uma prima de Jorge, com uma narrativa que promete emocionar a todos.

Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos a partir do dia 28 de fevereiro no site Sympla ou diretamente na bilheteira do Teatro Firjan SESI Macaé.

Programação Completa:

- 15/03 – Meus 2 Pais

Horário: 20h

- 20/03 – Laila Garin Canta Elis

Horário: 20h

- 22/03 – O Circo a Céu Aberto

Horário: 16h | Classificação: Livre

- 27 e 28/03 – Jorge: Para Sempre Verão

Horário: 20h