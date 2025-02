Empreendedores e investidores se reúnem para debater inovação e novas oportunidades no Startup Day 2025 - Foto: Ilustração

Empreendedores e investidores se reúnem para debater inovação e novas oportunidades no Startup Day 2025Foto: Ilustração

Publicado 25/02/2025 11:34 | Atualizado 25/02/2025 11:35

Macaé - Empreendedores, investidores e especialistas do setor de tecnologia já têm um compromisso marcado: o Startup Day 2025, que acontecerá no dia 22 de março, no Instituto Federal Fluminense (IFF) de Macaé. O evento trará uma programação intensa, com palestras, painéis, rodada de negócios e networking estratégico, reunindo grandes nomes do mercado para debater inovação e novas oportunidades de crescimento.

O encontro foi tema de uma reunião nesta segunda-feira (24), organizada pelo Sebrae e representantes do setor empresarial. De acordo com Guilherme Babo Reche, coordenador da Regional Norte e Noroeste Fluminense, a iniciativa visa fortalecer o ecossistema de inovação da região e impulsionar empresas de base tecnológica. “Nosso objetivo é integrar forças para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios escaláveis e de alto impacto”, destacou.

A programação deste ano contará com players do mercado que investem em inovação aberta, empresários de sucesso e uma sessão especial de negócios, conectando startups a potenciais investidores e parceiros estratégicos. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé (Acim), Frederico Barreto, ressaltou o impacto das startups no cenário econômico: “Elas não só fomentam a inovação, como também geram empregos e movimentam o comércio.”

O Startup Day 2025 faz parte da 11ª edição do evento nacional promovido pelo Sebrae Startups, que ocorre simultaneamente em diversas cidades do país. A iniciativa busca capacitar empreendedores e consolidar a cultura da inovação como motor do desenvolvimento econômico.