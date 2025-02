Profissional de saúde atende paciente em unidade básica de Macaé, reforçando o compromisso com a atenção primária - Foto: Ilustração

Publicado 24/02/2025 13:17

Macaé - Macaé segue investindo na ampliação e qualificação da Atenção Primária à Saúde, garantindo assistência essencial a 178.125 moradores. Com um modelo baseado na prevenção e no acompanhamento contínuo dos pacientes, a cidade alcançou uma cobertura de 72,29%, fortalecendo o acesso aos serviços públicos de saúde e reduzindo a sobrecarga em hospitais e emergências.

A rede municipal conta atualmente com 42 equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 11 equipes de Atenção Primária (eAP/UBS), cinco equipes Multiprofissionais (eMulti) e uma equipe do Consultório na Rua (eCR). O atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é realizado por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

O fortalecimento da atenção básica tem impacto direto na qualidade de vida da população, prevenindo complicações de doenças como hipertensão, diabetes e infecções respiratórias. Com um acompanhamento contínuo e personalizado, muitas dessas enfermidades podem ser controladas antes de evoluírem para quadros graves, reduzindo a necessidade de internações e tratamentos de alta complexidade.

Além do atendimento clínico, a Estratégia de Saúde da Família trabalha na orientação dos pacientes e no incentivo a hábitos saudáveis. Campanhas de vacinação, ações educativas e visitas domiciliares são algumas das medidas adotadas para garantir o bem-estar dos moradores, principalmente em comunidades mais vulneráveis.

A ampliação das equipes de saúde permite que a população tenha acesso facilitado a consultas médicas, exames preventivos e acompanhamento especializado. A descentralização dos serviços e a proximidade das unidades de saúde com os bairros garantem um atendimento mais ágil e resolutivo.

Com essa estrutura, Macaé se destaca no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo um atendimento humanizado e eficiente, que valoriza a prevenção e o cuidado contínuo da população.