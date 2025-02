Escola Municipal Renato Martins, em Macaé, uma das instituições beneficiadas pelo projeto Fonte de Futuro, que levará água tratada a mais de 2,5 mil alunos na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2025 17:41

Macaé - O Brasil ainda enfrenta grandes desafios na oferta de saneamento básico, especialmente em comunidades afastadas dos grandes centros urbanos. Segundo dados do IBGE, cerca de 38 mil escolas em todo o país não possuem acesso a uma fonte segura de água potável, afetando a saúde e o desenvolvimento de milhões de crianças e adolescentes. Buscando transformar essa realidade, o Instituto BRK, em parceria com a Zurich Seguros, está ampliando o projeto Fonte de Futuro, que agora chega a Macaé, beneficiando mais de 2,5 mil alunos de seis escolas públicas.

A iniciativa, que já contemplou 11 instituições de ensino no Tocantins, busca garantir água de qualidade para os estudantes e suas famílias, além de incentivar a conscientização sobre a importância do saneamento. A tecnologia utilizada no projeto permite a instalação de um sistema de purificação de água, eliminando 100% de vírus e bactérias, garantindo mais segurança no consumo. O objetivo é fornecer uma solução eficiente e sustentável para escolas que ainda dependem de caminhões-pipa ou galões para suprir suas necessidades hídricas diárias.

Uma das unidades contempladas pelo projeto em Macaé é a Escola Municipal Renato Martins, que atende 900 alunos no bairro Ajuda de Baixo e localidades vizinhas, como o Parque Aeroporto. Atualmente, a instituição precisa recorrer a métodos alternativos para obter água potável, como a compra de 60 a 65 galões por semana, além do abastecimento irregular por caminhões-pipa. De acordo com a diretora da escola, Tatiana dos Santos Oliveira, a precariedade no acesso à água impacta diretamente a saúde e o desempenho dos estudantes.

"Temos relatos de alunos que sofreram com doenças causadas pela má qualidade da água. Isso afeta a frequência escolar e o rendimento dos estudantes. Para nós, essa parceria é um avanço essencial para garantir o bem-estar dos alunos e da comunidade escolar", destaca Tatiana.

Além do fornecimento de água tratada, o projeto inclui um componente educativo, promovendo atividades de conscientização ambiental entre os alunos. Professores da unidade ressaltam a importância de ensinar as crianças sobre o consumo responsável da água e os impactos da falta de saneamento básico. Ireni Rodrigues Ribeiro, professora do 3º ano do ensino fundamental, acredita que a educação pode ser um agente transformador dentro das famílias.

"As crianças absorvem muito bem esse tipo de aprendizado e levam esse conhecimento para casa. Muitas vezes, são elas que ensinam os pais sobre o uso consciente da água, ajudando a mudar hábitos e promovendo um impacto ainda maior dentro das comunidades", explica.

Tecnologia e manutenção garantem sustentabilidade do projeto - O sistema de purificação utilizado nas escolas de Macaé foi desenvolvido pela empresa brasileira PWTech e permite a eliminação de 100% de vírus e bactérias, tornando a água segura para o consumo. O equipamento foi projetado para ser de fácil instalação e manutenção, adaptando-se a diferentes infraestruturas escolares.

Ao longo dos próximos 24 meses, técnicos da BRK realizarão manutenções periódicas nos equipamentos instalados. Além disso, funcionários das escolas serão capacitados para operar o sistema, garantindo que o fornecimento de água potável continue mesmo após o término da parceria.

Para a Zurich Seguros, a ação reforça seu compromisso com o impacto social e o desenvolvimento sustentável. Nathalia Abreu, gerente de Sustentabilidade da empresa, destaca que a iniciativa vai além do fornecimento de água tratada.

"Acreditamos que o acesso à água potável não é apenas uma questão de saúde, mas também de oportunidades. Crianças saudáveis e bem hidratadas aprendem melhor, se desenvolvem mais e têm mais chances de um futuro promissor. Esse projeto representa um passo importante para garantir dignidade e bem-estar para milhares de estudantes", afirma.

Expansão do projeto e impacto positivo na educação - Com a chegada do Fonte de Futuro a Macaé, a iniciativa já beneficia 17 escolas em diferentes regiões do país, impactando aproximadamente 5 mil alunos diretamente e um total de 22 mil pessoas, entre estudantes, familiares e educadores. A primeira fase do programa prevê a distribuição diária de cerca de 229 mil litros de água tratada, contribuindo para a melhoria da saúde e do desempenho escolar em áreas carentes de saneamento básico.

O Instituto BRK reforça que o projeto faz parte de um esforço maior para ampliar o acesso à água e garantir um ambiente escolar mais seguro e saudável para milhares de crianças e adolescentes. Carlos Almiro, diretor do Instituto BRK, destaca que a iniciativa reflete a missão da organização de promover soluções inovadoras para o saneamento básico no Brasil.

"Sabemos que o saneamento é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Com esse projeto, queremos levar água potável a quem mais precisa e garantir que as crianças tenham melhores condições para estudar e crescer com mais saúde e qualidade de vida", finaliza.