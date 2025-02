PM prende suspeito de tráfico após denúncia anônima no bairro Fronteira - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/02/2025 11:00 | Atualizado 21/02/2025 11:01

Macaé - Uma denúncia anônima levou policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) a interceptar um suspeito de tráfico de drogas no bairro Fronteira, em Macaé. A informação indicava que um homem vestindo camisa do Flamengo e short preto estaria vendendo entorpecentes em uma área específica e armazenando o material ilícito em um terreno baldio.

Com base nas características repassadas, os agentes foram até o local e identificaram um indivíduo que correspondia à descrição. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, os policiais encontraram drogas e o material foi apreendido.

O suspeito foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde o caso foi registrado. A polícia reforça a importância das denúncias anônimas para o combate ao crime e garante o sigilo das informações. Qualquer suspeita pode ser comunicada pelo telefone 190 ou pelo WhatsApp (22) 9 9716-1810.