Criada em 2020, a Revista da FeMASS já publicou cerca de 60 artigos - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/02/2025 15:49

Macaé - A Revista da FeMASS está com chamada aberta para a submissão de artigos científicos, resenhas e ensaios acadêmicos para a sua nona edição, prevista para o segundo semestre deste ano. O prazo para envio dos trabalhos segue até 28 de abril, com inscrições gratuitas e realizadas exclusivamente de forma eletrônica, através do site oficial da publicação.

O periódico contempla pesquisas e reflexões nas áreas de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, Matemática e Educação. Os textos devem ser inéditos, originais e não podem estar em avaliação por outros veículos científicos, salvo justificativa informada no campo específico da plataforma de submissão.

Criada em 2020, a Revista da FeMASS já publicou cerca de 60 artigos, todos com registro Digital Object Identifier (DOI), ferramenta que garante reconhecimento global aos trabalhos acadêmicos. O DOI, gerenciado pela organização sem fins lucrativos Crossref, assegura que os conteúdos estejam indexados em bases de dados científicas, ampliando sua visibilidade e credibilidade.

A editora da revista, Andrea Bottino, ressalta a importância da publicação como espaço de disseminação do conhecimento acadêmico e incentivo à produção científica. "A revista se firma como um meio essencial para a socialização do saber, fortalecendo a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, nosso Conselho Editorial se expande continuamente, contando com pesquisadores renomados do Brasil e do exterior, incluindo especialistas da Noruega, Portugal e Irlanda", destacou.

