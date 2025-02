Motocicleta irregular apreendida pela Motopatrulha do 32º BPM em operação no Parque Aeroporto - Foto: Divulgação

Motocicleta irregular apreendida pela Motopatrulha do 32º BPM em operação no Parque AeroportoFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 16:56

Macaé - Policiais da Moto Patrulha do 32° BPM, em ação conjunta com agentes da Mobilidade Urbana, abordaram, por volta das 17h10, um motociclista na região do Parque Aeroporto, em Macaé. A abordagem ocorreu em frente ao Terminal CEHAB e revelou diversas irregularidades no veículo.

A motocicleta, uma Honda Titan vermelha, estava com o licenciamento vencido e apresentava placa divergente, pertencente a outro veículo. Além disso, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da situação, os agentes conduziram o homem e a motocicleta para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e ficou sob avaliação da autoridade competente.