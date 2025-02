Prefeito Welberth articula em Brasília a instalação da fábrica de fertilizantes em Macaé - Foto: Divulgação

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, intensificou as articulações para viabilizar a instalação de uma fábrica de fertilizantes no município. Em reunião realizada na última segunda-feira (17), ele se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e ministros de Estado para apresentar o projeto, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico da cidade e do país.

Atualmente, 92% dos fertilizantes utilizados no Brasil são importados, e Macaé surge como uma alternativa para reduzir essa dependência. Além da relevância nacional, a iniciativa pode impulsionar a economia local, gerando empregos e diversificando a matriz produtiva. "Essa fábrica é fundamental para Macaé, pois nos permitirá reduzir a dependência dos royalties do petróleo, garantindo uma economia mais sustentável no longo prazo", destacou Welberth.

O prefeito explicou que a ideia ganhou força após uma agenda anterior em Brasília, e que o próximo passo será apresentar o projeto ao Ministério de Minas e Energia para avançar nas tratativas. "Conversei com todas as lideranças envolvidas e seguimos firmes nessa pauta. Vamos a Brasília detalhar o plano e buscar os apoios necessários", afirmou.

Outro ponto essencial para a viabilização do projeto é a redução do preço do gás pela Petrobras, o que tornaria o investimento mais atrativo. "Com esse ajuste, podemos impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região. Esse é um projeto que pode transformar Macaé e fortalecer nossa economia", reforçou o prefeito.