Todo o material foi encaminhado para a 123ª DPFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2025 17:45

Macaé - Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32° BPM realizaram uma grande apreensão de drogas e armas no Lagomar, em Macaé. Durante patrulhamento, os agentes avistaram quatro suspeitos que, ao perceberem a viatura, fugiram.

Na varredura pela área, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com numeração raspada e seis munições intactas. Além disso, foram apreendidos 33 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha, 13 sacolés de cocaína, uma sacola contendo 300g de cocaína para embalo e 123 pinos vazios.

Todo o material foi encaminhado para a 123ª DP. O tráfico sofreu mais um duro golpe na região!