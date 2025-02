Nova gestão do COMDIM toma posse com foco na ampliação dos direitos das mulheres em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2025 11:52

Macaé - As novas conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) assumem seus cargos em cerimônia marcada para o dia 17 de fevereiro, das 10h às 13h, no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Macaé. Ao todo, 32 representantes, entre titulares e suplentes, foram eleitas e indicadas para atuar na gestão 2025/2028.

A atual presidente do COMDIM, Adriana Leclerc, destaca que o processo eleitoral seguiu todas as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto do Conselho. “São 16 representantes da sociedade civil e 16 do poder público, todas comprometidas com a construção de políticas públicas eficazes para as mulheres do município”, afirmou.

Criado em 2001, o COMDIM tem uma trajetória marcada pela luta pela equidade de gênero. A primeira presidente foi Edla Bichara Benjamin, com Erosita França Leclerc como suplente. Após o falecimento de Erosita, em 2010, sua filha, Adriana Leclerc, assumiu o posto. Eleita para a gestão 2017-2020, Adriana enfrentou o desafio da pandemia da Covid-19, quando as reuniões passaram a ser realizadas virtualmente, incluindo a posse da gestão 2021-2024.

O COMDIM atua de forma consultiva, deliberativa e fiscalizadora na formulação de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos das mulheres, abrangendo áreas como educação, trabalho, segurança, saúde e enfrentamento à violência de gênero.

Entre os avanços obtidos pelo Conselho nos últimos anos, destacam-se a criação do grupo reflexivo para homens, o fortalecimento do debate sobre violência obstétrica e a retomada da Secretaria de Política para Mulheres. Além disso, a aprovação da Lei Municipal nº 5.250/2024 trouxe mudanças significativas para a legislação de proteção às mulheres na cidade.

A posse da nova gestão reforça o compromisso do COMDIM em garantir que a voz feminina continue sendo ouvida e respeitada nas decisões políticas e sociais de Macaé.