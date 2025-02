Com a modernização, o hospital amplia a capacidade de atendimento, reduzindo o tempo de espera para exames - F oto : Di v u l g aç ã o

Publicado 14/02/2025 13:41

Macaé - O Hospital Irmandade São João Batista de Macaé obteve aprovação de um importante projeto por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), do Ministério da Saúde.

O projeto permitirá a modernização e ampliação dos serviços de diagnóstico da unidade, beneficiando diretamente diversos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em Macaé e região.

Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos de última geração para exames essenciais, como mamografia, densitometria, colonoscopia e endoscopia, garantindo mais precisão e rapidez no diagnóstico de doenças graves, como o câncer. O fortalecimento da capacidade diagnóstica é fundamental para a detecção precoce, aumentando as chances de tratamento eficaz e menos invasivo.

Com a modernização, o hospital amplia a capacidade de atendimento, reduzindo o tempo de espera para exames e proporcionando mais eficiência no cuidado aos pacientes, reforçando o compromisso do Hospital São João Batista de Macaé com a saúde da população.

“Já estamos na fase de aquisição dos equipamentos e adequação das instalações para receber os novos serviços. A expectativa é de que, em breve, a população já possa contar com exames mais modernos e ágeis, promovendo um atendimento ainda mais qualificado”, disse Glaucia Nunes, diretora operacional do Hospital.

Sobre o PRONON - O PRONON é um programa do Governo Federal que incentiva, por meio de recursos provenientes de renúncia fiscal, projetos prioritários na área oncológica. O objetivo é fortalecer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer, ampliando o acesso da população a serviços de excelência.

O Hospital São João Batista de Macaé celebra essa conquista e reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade. Acompanhe nossas atualizações para mais informações sobre a implantação desse projeto.

Parceiros que estiveram conosco e realizaram doações financeira para a efetivação do projeto, como Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, RIP, SUS, Ministério da Saúde e GovernodoEstado.