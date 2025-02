Público de Macaé poderá curtir os maiores sucessos dos Paralamas do Sucesso no Sesc Verão - Foto: Divulgação

Público de Macaé poderá curtir os maiores sucessos dos Paralamas do Sucesso no Sesc VerãoFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 14:40

Macaé - A energia contagiante dos Paralamas do Sucesso vai tomar conta da orla dos Cavaleiros no dia 15 de fevereiro, às 21h, dentro da programação do Sesc Verão. O evento, promovido pelo Sesc Rio, promete uma noite memorável para os fãs do rock brasileiro.

Com uma trajetória de quatro décadas, 27 discos lançados e hits que marcaram gerações, a banda segue arrastando multidões e conquistando novos públicos. O show “Paralamas Clássicos” revisita os grandes sucessos do grupo, desde o álbum de estreia “Cinema Mudo” (1983) até o mais recente “Sinais do Sim” (2017).

No palco, Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) estarão acompanhados de João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone), prometendo uma viagem musical com canções como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Óculos” e “Alagados”.