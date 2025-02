Ação teve foco na retirada de circulação de veículos irregulares e no reforço da segurança viária - Foto: Divulgação

Ação teve foco na retirada de circulação de veículos irregulares e no reforço da segurança viáriaFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 09:51

Macaé - Com o objetivo de coibir infrações de trânsito e reduzir índices criminais, as equipes de motopatrulha do 32º BPM realizaram, nesta terça-feira (11), mais uma operação de fiscalização na Avenida Amaral Peixoto, na descida da ponte, em Macaé. A ação teve foco na retirada de circulação de veículos irregulares e no reforço da segurança viária.

Durante a operação, agentes abordaram condutores para verificar documentação e condições dos veículos. Foram registradas autuações por diversas infrações, como ausência de habilitação, falta de retrovisores e placas, além da remoção de sete motocicletas irregulares para o pátio.

A iniciativa busca não apenas ordenar o tráfego e evitar acidentes, mas também contribuir para a redução de crimes como roubos de veículos e assaltos a pedestres, garantindo maior segurança para a população.