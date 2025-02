Mergulhadores do 5º GBM de Campos dos Goytacazes chegaram à cidade trazendo equipamentos de mergulho avançados - Foto: Reprodução

Publicado 11/02/2025 16:17

Macaé - As buscas pela jovem Bianca Schuab, de 13 anos, desaparecida no mar da Praia dos Cavaleiros, em Macaé, desde domingo (9), avançam para o terceiro dia com reforço significativo em equipamentos e profissionais.

Nesta terça-feira (11), mergulhadores do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5º GBM) de Campos dos Goytacazes chegaram à cidade trazendo equipamentos de mergulho avançados, incluindo cilindros de oxigênio de alta capacidade, lanternas subaquáticas e sonares para varredura em áreas de baixa visibilidade.



Além do suporte marítimo com barcos equipados com motores potentes e jet-skis operacionais para deslocamento rápido, a operação conta com um helicóptero cedido por uma empresa privada de aviação local. A aeronave permite a ampliação da área de busca e facilita a identificação de possíveis pontos onde a jovem possa estar. A tripulação especializada, composta pelo comandante Liendes e pelos pilotos Hugo, PPH Erick e PPH Borges, tem realizado sobrevoos estratégicos para auxiliar as equipes em solo e no mar.



Os bombeiros intensificaram as buscas ao longo do dia, explorando pontos críticos da região. Durante a noite, as operações seguem de forma mais cautelosa, com foco na análise das correntes marítimas e inspeções superficiais na orla. Familiares e amigos da jovem seguem mobilizados, acompanhando de perto o trabalho das equipes de resgate.