Motocicleta adulterada foi apreendida e suspeito com passagens por homicídio e furto acabou presoFoto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 09:57

Macaé - Na manhã de segunda-feira (10), agentes do programa Segurança Presente prenderam um homem com passagens por homicídio e furto, que conduzia uma motocicleta sem placa e com sinais de adulteração. A abordagem ocorreu após a equipe avistar o suspeito trafegando irregularmente.

Durante a revista pessoal, foram encontrados dois celulares, mas o homem não soube explicar a procedência dos aparelhos. No momento da checagem dos dados do veículo e do condutor, ele tentou fugir a pé, pulando muros de diversas residências, mas foi alcançado e detido pelos agentes.

O suspeito foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a perícia confirmou a adulteração do motor da motocicleta. Ele permaneceu preso e foi autuado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, conforme o artigo 311 do Código Penal.

