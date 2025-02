Inscrições para o Bolsa-Atleta 2025 garantem apoio financeiro a esportistas de Macaé - Foto: Ilustração

Inscrições para o Bolsa-Atleta 2025 garantem apoio financeiro a esportistas de Macaé

Publicado 11/02/2025 09:50

Macaé - As inscrições para o programa Bolsa-Atleta 2025 seguem abertas até a próxima sexta-feira (14), oferecendo suporte financeiro a esportistas e paratletas que representam Macaé em competições oficiais. O benefício, regulamentado pela Lei Municipal nº 4.587/2019 e atualizado pela Lei nº 4.966/2022, busca incentivar o desenvolvimento do esporte local e proporcionar condições para que atletas em diferentes níveis de competição possam manter suas atividades.



O edital, disponível no site da Prefeitura, detalha os critérios de seleção, valores das bolsas e a documentação exigida para inscrição. Os interessados devem comparecer presencialmente ao setor de Protocolo Geral da Prefeitura, na Avenida Presidente Sodré, 534, no Centro, das 8h às 17h, para entregar os documentos e oficializar a candidatura.



O programa contempla quatro categorias de atletas:

- Individual/Coletiva A: voltada para competidores a partir de 10 anos que participam de eventos federados ou confederados;

- Individual/Coletiva B: destinada a atletas que disputam competições estaduais e alcançaram pódio até a 3ª colocação;

- Individual/Coletiva C: para aqueles que competem em nível nacional ou internacional e conquistaram até o 3º lugar em seus torneios;

- Individual/Coletiva D: direcionada a esportistas que disputam campeonatos mundiais e atingiram até a 5ª colocação.



Os valores das bolsas variam entre R$ 500 e R$ 1.500, de acordo com a categoria do atleta. A divulgação final dos contemplados está prevista para o dia 24 de março, permitindo que os beneficiados tenham acesso ao auxílio ao longo do ano para a continuidade de seus treinamentos e participação em competições.



A iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento do esporte local, incentivando talentos da cidade a evoluírem e competirem em alto nível.