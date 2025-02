Denúncias sobre possíveis focos do mosquito podem ser feitas pelo Disque Dengue - Foto: Divulgação

Publicado 10/02/2025 20:34

Macaé - A Gerência de Vigilância Ambiental de Macaé intensifica o combate ao Aedes aegypti com um grande mutirão marcado para a próxima quarta-feira, 12 de fevereiro. O "Dia D" contará com a participação de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, que percorrerão 12 bairros e localidades para eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A força-tarefa passará por Imbetiba, Aroeira, Malvinas, Campo D'Oeste, Visconde, Praia Campista, Barra/Brasília, Parque Aeroporto, Ajuda, Lagomar, Córrego do Ouro e Sana. Além disso, durante toda a semana, outras ações acontecerão em diferentes pontos da cidade, incluindo vistorias em empresas, borracharias e ferros-velhos.

Denúncias sobre possíveis focos do mosquito podem ser feitas pelo Disque Dengue (0800-022-6461) ou diretamente na Gerência de Vigilância Ambiental, no Centro.