Craques do Futuro com inscrições abertasFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 08/02/2025 11:38

Macaé - Estão abertas as inscrições para o projeto esportivo que oferece aulas gratuitas de basquete, futsal e vôlei para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. Os interessados devem comparecer à Arena Sol y Mar, das 8h às 17h, levando cópia do documento de identidade do aluno e do responsável, duas fotos 3x4 e um comprovante de escolaridade. As atividades estão programadas para começar no dia 17 deste mês, contemplando diversas localidades do município.



O basquete terá polos nos bairros Barreto, Frade e Visconde. No Barreto, os treinos de basquete sobre rodas acontecem na Escola Olga Benário, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 21h. No Frade, os treinos adultos ocorrem no Ginásio Poliesportivo, às segundas e terças-feiras, sendo às 19h30 para o masculino e às 21h para o feminino.

Já as aulas para jovens de 7 a 15 anos serão realizadas às segundas, terças e quintas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. No bairro Visconde, os treinos acontecem na Praça da Igreja Santo Antônio, às segundas e quartas-feiras, das 15h às 17h. As inscrições para essa modalidade devem ser feitas no setor administrativo na Praça Washington Luiz, das 7h às 18h.



O futsal conta com polos distribuídos nos bairros Aeroporto, Barra de Macaé, Bairro da Glória, Córrego do Ouro, Malvinas, Mirante da Lagoa e Trapiche. No Aeroporto, os treinos ocorrem na praça principal, às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h, e às segundas e quartas-feiras, das 15h às 17h, para crianças de 7 a 13 anos.

Na Barra de Macaé, as atividades acontecem no Sambão da Barra, com treinos às quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h, e às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h, para jovens de 9 a 13 anos. No Bairro da Glória, as aulas ocorrem na praça, às terças e quintas-feiras, das 7h às 9h30, e às segundas e quartas-feiras, das 15h30 às 17h.

Em Córrego do Ouro, os treinos acontecem na quadra da praça principal, às segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 7h15 no período da manhã e das 14h às 18h no período da tarde. Em Malvinas, as aulas serão no CEU, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, e às segundas e quartas-feiras, das 15h às 17h.

No Mirante da Lagoa, os treinos serão na praça principal do bairro, às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h e das 15h às 17h, para crianças de 7 a 15 anos. No Trapiche, haverá atividades na praça principal para meninos e meninas de 8 a 10 anos, com treinos às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h. Já para jovens de 11 a 17 anos, as aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h45 às 17h30.



No vôlei, os treinos serão oferecidos nos bairros Bairro da Glória, Cavaleiros, Imbetiba, Mirante da Lagoa, Trapiche e Campo d'Oeste. No Bairro da Glória, as atividades acontecem na praça, às segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 9h30. Em Cavaleiros, os treinos serão no Espaço de Convivência, próximo ao Hotel Confort, às segundas e quartas-feiras, das 8h às 10h para adultos. Já as aulas para iniciantes, a partir de 10 anos, ocorrem às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h20, e para o nível avançado, das 16h20 às 18h. Em Imbetiba, os treinos serão na praia, às terças e quintas-feiras, das 8h às 9h30, para participantes a partir de 15 anos.

No Mirante da Lagoa, as atividades acontecem na praça principal, às segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h para iniciantes e das 16h às 18h para o nível avançado, atendendo jovens de 9 a 16 anos. No Trapiche, os treinos serão na praça principal, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h45, para jovens de 11 a 17 anos, no masculino e feminino. Em Campo d'Oeste, as aulas acontecem no Ciep Maringá, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h.



Com uma estrutura ampla e polos distribuídos em diversos bairros, o projeto busca incentivar a prática esportiva, promover inclusão e descobrir novos talentos. A iniciativa visa oferecer atividades gratuitas e acessíveis para crianças e adolescentes, incentivando a formação esportiva desde cedo e proporcionando um ambiente saudável para o desenvolvimento dos participantes.