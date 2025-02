Encontro acontecerá no auditório do Paço Municipal e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 08/02/2025 11:28 | Atualizado 08/02/2025 11:30

Macaé - A cidade se prepara para uma importante discussão sobre o futuro da saúde pública. No dia 12 de fevereiro, às 10h, será realizada uma audiência pública para debater a elaboração do Plano de Saúde referente ao período de 2026 a 2029. O encontro acontecerá no auditório do Paço Municipal e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial.

A iniciativa tem como objetivo apresentar o panorama atual do setor e incentivar a participação popular na formulação de políticas de saúde. Durante o evento, os cidadãos poderão contribuir com sugestões tanto presencialmente, por meio de manifestação oral e formulários, quanto virtualmente pelo chat da transmissão.

O Plano de Saúde é o principal instrumento de planejamento do SUS para os próximos quatro anos, estabelecendo diretrizes, metas e ações estratégicas. A construção do documento segue normas federais, garantindo transparência e engajamento social na definição das prioridades da área.