Durante o debate, foi enfatizada a necessidade de ampliar o acesso ao mercado livre para consumidores com demanda acima de 10 mil metros cúbicos diáriosFoto: Divulgação

Publicado 08/02/2025 11:03

Macaé - O futuro do gás natural no estado foi tema central do lançamento da publicação Perspectivas do Gás no Rio 2024-2025, promovido pela Federação das Indústrias. O evento reuniu representantes de grandes empresas para discutir os desafios e avanços do mercado livre de gás, com destaque para o papel estratégico de Macaé como fornecedora de combustível de alto poder calorífico.

Durante o debate, foi enfatizada a necessidade de ampliar o acesso ao mercado livre para consumidores com demanda acima de 10 mil metros cúbicos diários, o que pode atrair mais indústrias para a região. "Se não negociarmos uma molécula mais competitiva, perderemos espaço. O estudo da Firjan mostra que a indústria pode crescer até 40%, mas depende de um modelo mais acessível", destacou um dos participantes.

O painel também abordou experiências de empresas que já migraram para o mercado livre, enfrentando desafios como a criação de equipes especializadas para gerenciar contratos. Além disso, foi discutida a importância da infraestrutura, com destaque para um gasoduto ligado diretamente a uma usina térmica no estado, viabilizado com gás vindo de Macaé. "Construímos o gasoduto para suprir nossa demanda, considerando a duplicação futura, e hoje a operação é estável", afirmou um representante do setor energético.

A expectativa do setor é de que a regulamentação avance para tornar o gás natural mais competitivo, fortalecendo a indústria e consolidando Macaé como um dos principais polos energéticos do país.