Aulão de Soltinho incentiva a saúde e socialização dos idosos na Praia Campista

Aulão de Soltinho incentiva a saúde e socialização dos idosos na Praia CampistaFoto: Ilustração

Publicado 07/02/2025 12:17 | Atualizado 07/02/2025 12:17

Macaé - O fim de semana será marcado por muita música e animação para os participantes do Aulão de Soltinho, que acontece na Praia Campista. A iniciativa voltada para o público da terceira idade promete neste sábado (8), momentos de descontração e bem-estar, com direito a banho de chuveirão e uma programação estendida ao longo do dia.

A ação, que já foi um sucesso em edições anteriores, incentiva a prática de atividades físicas e a socialização entre os participantes. Apesar do foco no público acima de 60 anos, qualquer pessoa pode participar. Os organizadores recomendam que os inscritos levem garrafa de água e protetor solar para aproveitar ao máximo a experiência.

Após a aula, os participantes seguirão para outra atividade em frente ao Centro de Informação Turística, onde haverá mais dança, sorteio de brindes e até karaokê. A iniciativa reforça a importância de eventos que promovam a integração e o bem-estar da terceira idade. "Esses encontros ajudam na saúde física, mental e no fortalecimento da autoestima. Nossa intenção é sempre oferecer novas experiências para que os idosos se sintam acolhidos e valorizados", destacou uma das organizadoras do evento.

Além das atividades matinais, os participantes terão um espaço reservado para assistir ao show que encerrará a programação do dia. A iniciativa faz parte de um programa que busca promover o envelhecimento ativo e saudável, proporcionando momentos de lazer e qualidade de vida para os idosos.