Apreensão de drogas e objetos durante operação no bairro Miramar - Foto: Divulgação

Apreensão de drogas e objetos durante operação no bairro MiramarFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 14:33

Macaé - Durante patrulhamento no bairro Miramar, em Macaé, uma equipe do serviço reservado observou um indivíduo, conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas na localidade, com comportamento suspeito. O homem carregava uma bolsa "tiracolo" e um saco transparente, que aparentava conter pinos de cocaína prontos para venda.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu, deixando para trás o saco com os pinos que caíram ao solo. Durante a fuga, ele tentou se esconder em uma oficina, mas foi rapidamente capturado. No momento da abordagem, o homem arremessou seu celular ao chão, danificando-o. Com ele, foram encontrados 20 pedras de crack (40g), 27 pinos de cocaína (54g), 3 trouxinhas de maconha (6g) e R$ 130 em espécie.

O material foi apreendido e o suspeito foi encaminhado à 123ª DP, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado.