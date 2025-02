Inscritos aguardam ansiosos a próxima fase do processo seletivo na Emart - Foto: Ilustração

Publicado 05/02/2025 15:59

Macaé - A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart) registrou uma demanda expressiva para seus cursos de teatro, pintura e instrumentos musicais. A lista com cerca de mil inscritos foi publicada nesta quarta-feira (5), reforçando o crescente interesse pela formação artística em Macaé. A próxima etapa do processo seletivo será a realização de entrevistas avaliativas.

Os candidatos selecionados para essa fase serão notificados por e-mail com a data e o horário da entrevista. Aqueles que não garantirem vaga imediata ficarão em uma lista de espera, válida ao longo de 2025.

As entrevistas acontecerão na sede da Emart, localizada na Avenida Rui Barbosa, 780, no Centro Macaé de Cultura. Já as aulas para os aprovados estão previstas para começar em 18 de fevereiro, marcando o início de mais um ciclo de incentivo à cultura e à formação artística na cidade.

