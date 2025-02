Descoberta lança luz sobre episódio marcante da história naval brasileira - Foto: Reprodução

Descoberta lança luz sobre episódio marcante da história naval brasileiraFoto: Reprodução

Publicado 04/02/2025 15:08

Macaé - Uma peça da história brasileira veio à tona com a descoberta do casco do navio Vital de Oliveira, naufragado há 80 anos durante a Segunda Guerra Mundial. A embarcação foi localizada na manhã do dia 16 de janeiro, a cerca de 65 quilômetros do litoral de Macaé, em uma operação que utilizará equipamentos de alta tecnologia, como ROVs, para coleta de dados e análise da estrutura submersa.

Construído em 1910 com o nome de Itaúba, o navio foi incorporado à Marinha do Brasil em 1931. Durante anos, cumpriu missões até ser torpedeado por um submarino alemão na noite de 19 de julho de 1944, tornando-se a única embarcação militar brasileira afundada por forças inimigas. O ataque resultou na morte de 100 marinheiros, marcando um episódio trágico na participação do Brasil no conflito mundial.

A localização do Vital de Oliveira representa um avanço significativo para a pesquisa histórica e abre caminho para novas investigações sobre a participação brasileira na Segunda Guerra.