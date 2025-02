Atletas do Team Samara Jardim foram homenageados por desempenho em 2024 e projetam novos desafios - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 04/02/2025 09:47 | Atualizado 04/02/2025 09:50

Macaé - O karatê vem ganhando cada vez mais espaço em Macaé, e o reconhecimento desse avanço veio em forma de homenagem. Nesta quinta-feira (30), atletas do Team Samara Jardim foram recebidos após um ano de conquistas expressivas. O evento contou com a presença da Confederação Brasileira de Karatê e da Federação Fluminense da modalidade, que elogiaram o incentivo esportivo na cidade.

Durante o encontro, foi destacado o impacto positivo do Bolsa Atleta, que já beneficia 596 esportistas em diversas modalidades. O objetivo agora é expandir esse apoio com a criação do Bolsa Elite, Treinador e Núcleos Esportivos em diferentes bairros. Para a técnica da seleção estadual e brasileira, Samara Jardim, a iniciativa fortalece o karatê e abre caminho para Macaé se tornar referência nacional no esporte.

Com 65 competidores, o Team Samara Jardim tem sido um dos grandes destaques do karatê fluminense. Entre os talentos revelados está Akilys Cardoso, de 14 anos, que já acumula mais de 100 medalhas. Além disso, há expectativa para que uma grande competição seja realizada na cidade em março, consolidando Macaé no cenário esportivo nacional.

