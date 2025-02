Praça das Artes abre suas portas para escritores e artistas locais em Macaé, incentivando lançamentos literários e saraus - Foto: Divulgação

Praça das Artes abre suas portas para escritores e artistas locais em Macaé, incentivando lançamentos literários e sarausFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 14:53

Macaé - A Praça das Artes, localizada no hall das galerias do Centro Macaé de Cultura, é agora um ponto de encontro para escritores, poetas e artistas locais que desejam divulgar seus trabalhos literários. O espaço, situado na Avenida Rui Barbosa, 480, no Centro, está aberto para o lançamento de livros, saraus e encontros literários, promovendo a interação e o fortalecimento da cena cultural da cidade.

Em um esforço para fomentar a cultura local, a Secretaria Municipal de Cultura organizou uma agenda para que artistas de diversas áreas tenham a oportunidade de expor seus projetos. "A Praça das Artes está de portas abertas para escritores, poetas e qualquer pessoa que queira utilizar o espaço para divulgar suas obras. Queremos estimular o cenário literário e cultural de Macaé", afirma Waleska Freire, Secretária de Cultura.

Para agendar eventos, os interessados podem entrar em contato com a produção cultural da Secretaria através do WhatsApp (22) 99104.2831 ou pelo e-mail agendas.culturamacae@gmail.com. A Secretaria Municipal de Cultura está situada no mesmo endereço, ao lado da Caixa Econômica, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.