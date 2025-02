Giovane Gávio interage com o público na Clínica de Vôlei durante o Sesc Verão 2025 em Macaé - Foto: Ana Chaffin

Giovane Gávio interage com o público na Clínica de Vôlei durante o Sesc Verão 2025 em MacaéFoto: Ana Chaffin

Publicado 02/02/2025 14:59

Macaé - O domingo de sol em Macaé foi marcado por aprendizado e paixão pelo vôlei. A arena montada na Praia Campista recebeu a Clínica de Vôlei de Praia com o bicampeão olímpico Giovane Gávio, um dos grandes nomes do esporte nacional. A atividade fez parte da programação do Sesc Verão 2025 e atraiu um público diversificado, incluindo fãs do atleta, amantes do vôlei e participantes de todas as idades.

Além da clínica, o evento ofereceu oficinas, escalada, aulas de fitdance e disputas das semifinais e finais de Beach Tênis e Beach Soccer, com entrega de troféus e medalhas. Durante a atividade, Giovane ensinou fundamentos do vôlei como toque, manchete, ataque e saque, promovendo interação entre os participantes e incentivando a prática esportiva.

Sempre atencioso, o campeão olímpico distribuiu autógrafos, posou para fotos e destacou a importância do esporte como ferramenta de transformação. “Saio de Macaé com a sensação de dever cumprido. O esporte une e inspira pessoas de todas as idades. Fico feliz em incentivar a prática do vôlei e transmitir valores como disciplina e amizade”, afirmou Giovane.

Para os participantes, a experiência foi inesquecível. Vitória Sandre, admiradora do jogador, destacou a emoção do momento. “Ele é incrível! Sempre foi uma inspiração para mim”. Já a educadora Fernanda Luís relembrou sua trajetória. “Fui professora de vôlei e ver essa interação me trouxe memórias muito especiais. Foi uma experiência maravilhosa”.

O Sesc Verão 2025 segue até 16 de fevereiro, com uma programação recheada de atividades esportivas e de lazer. A presença de ídolos como Giovane Gávio reforça o compromisso do evento com o incentivo à prática esportiva e a formação de novos talentos.

Giovane Gávio interage com o público na Clínica de Vôlei durante o Sesc Verão 2025 em Macaé Foto: Ana Chaffin