Ferrovia EF-118 pode transformar a logística e a economia de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 01/02/2025 19:47

Macaé - A implantação da ferrovia EF-118 foi pauta de debate nesta sexta-feira durante audiência pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no Rio de Janeiro. Macaé reforçou a necessidade do novo modal logístico para acompanhar a expansão da agroindústria, do mercado de óleo e gás e da infraestrutura energética.

A ferrovia, com 575 km de extensão, ligará os portos de Vitória, no Espírito Santo, ao Açu, em São João da Barra. Para Macaé, além do transporte de cargas, o projeto precisa contemplar polos de interligação estratégica, garantindo suporte à crescente produção agrícola, industrial e energética da região.

Com novos investimentos em porto, gás e fertilizantes, Macaé busca consolidar sua posição como polo econômico e defende que a ferrovia seja estruturada para conectar o município a outros eixos produtivos do país.