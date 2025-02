Feira de Adoção na Orla de Cavaleiros aproxima pets de novos lares - Foto: Maurício Porão

Feira de Adoção na Orla de Cavaleiros aproxima pets de novos laresFoto: Maurício Porão

Publicado 01/02/2025 19:34 | Atualizado 01/02/2025 19:34

Macaé - A Orla da Praia de Cavaleiros foi palco de um evento marcado por carinho e solidariedade neste sábado. A primeira edição da Feira de Adoção de Animais atraiu moradores e visitantes que se encantaram com os cães e gatos disponíveis para adoção.

Filhotes e adultos ganharam a atenção de crianças e adultos, enquanto equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Animal distribuíram cartilhas educativas sobre a importância da adoção responsável.



As irmãs Ana Rosa e Cleide da Silva não esconderam a emoção ao visitar a feira. “Dá vontade de levar todos para casa. Com certeza vamos adotar um. Que cada um deles encontre um lar cheio de amor”, disse Cleide.



Segundo a organização, todos os animais resgatados já estão castrados e vacinados. Interessados podem obter mais informações pelo perfil @protecaoanimalmacae ou pelo WhatsApp (22) 99285-6779.