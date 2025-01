Mudanças no tráfego garantem segurança e organização durante o Sesc Verão em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Macaé - A partir deste sábado (1º), Macaé entra no ritmo do Sesc Verão, e para garantir a organização do evento, o trânsito passará por mudanças significativas. A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a Avenida Atlântica será interditada entre as ruas Lindolfo Collor e Punta Del Este, a partir das 18h. Já a Avenida Nossa Senhora da Glória passará a operar com mão inglesa no trecho sinalizado. Agentes de trânsito e viaturas estarão no local para orientar motoristas e garantir a fluidez.

O evento, realizado pelo Sesc Rio em parceria com a Prefeitura de Macaé, trará grandes shows ao público. Aos sábados, sempre às 21h, Nando Reis (1º), Xande de Pilares (8) e Os Paralamas do Sucesso (15) comandam a festa. Já aos domingos, às 20h, a programação destaca talentos locais, como Raiz do Sana (2), O Rei e o Profeta...E a Rainha (9) e Madame Escarlate (16).

Além da música, a Arena de Esportes, montada na Praia Campista, será palco de competições e clínicas esportivas nos dias 1, 2, 8, 9, 15 e 16 de fevereiro. Para manter o trânsito fluindo, as vagas do lado esquerdo da Avenida Atlântica, entre o número 1.454 e o Clube Cidade do Sol, estarão reservadas a partir das 5h30 para veículos de serviço. As atividades esportivas ocorrem das 6h às 18h, sempre com suporte de agentes de trânsito.