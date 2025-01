Operação do 32º BPM retira motocicletas irregulares das ruas e reforça segurança viária em Macaé - Foto: Divulgação

Operação do 32º BPM retira motocicletas irregulares das ruas e reforça segurança viária em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 11:23 | Atualizado 30/01/2025 11:23

Macaé - As equipes das Motopatrulhas 1 e 2 do 32º BPM realizaram mais uma operação de fiscalização de trânsito em Macaé, com foco na redução de crimes como roubo de veículos e assaltos em vias públicas, além da prevenção de acidentes e coibição de infrações. A ação ocorreu na rua atrás da Prefeitura, no Centro, como parte da Operação.

Durante a fiscalização, foram verificadas irregularidades como a falta de habilitação, ausência de retrovisores e placas, além de outros itens obrigatórios para a segurança no trânsito. Os agentes reforçaram a importância dessas operações para organizar o tráfego e diminuir a incidência de acidentes.

O balanço da operação contabilizou 35 abordagens, resultando em 17 autuações e sete motocicletas removidas para regularização. As fiscalizações seguem em andamento para garantir mais segurança e ordem nas ruas da cidade.