Produtores de Macaé recebem capacitação sobre crédito rural e boas práticas no agronegócio - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Produtores de Macaé recebem capacitação sobre crédito rural e boas práticas no agronegócioFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 30/01/2025 11:11

Macaé - Com o objetivo de fortalecer o agronegócio local, produtores rurais de Macaé participaram, nesta quarta-feira (29), do Ciclo de Palestras Crédito Rural, realizado no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, no Bairro São José do Barreto. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Agroeconomia em parceria com a Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro e o Sistema Faerj/Senar Rio, trouxe informações essenciais sobre linhas de financiamento, cursos de capacitação e práticas de gestão para ampliar a produtividade no campo.

A programação contou com palestras voltadas para temas como regularização fundiária, gestão financeira, sustentabilidade e novas técnicas agrícolas. O presidente do Sistema Faerj/Senar Rio, Rodolfo Tavares, abriu o evento destacando a importância da qualificação dos produtores para garantir acesso a crédito e melhores práticas no setor. Ele enfatizou que o conhecimento sobre legislação, rotação de culturas e uso eficiente de recursos naturais pode fazer a diferença na competitividade das propriedades rurais.

O subsecretário de Agroeconomia, Júnior Martins, reforçou o compromisso da secretaria em apoiar os produtores locais e explicou que eventos como esse são fundamentais para simplificar o acesso à informação e aproximar agricultores das oportunidades oferecidas pelo município e por instituições financeiras. "Acreditamos que a capacitação e a orientação correta são ferramentas indispensáveis para que os produtores ampliem seus negócios de forma sustentável", afirmou.

A produtora rural Maria Gonçalves, de 58 anos, destacou como a experiência foi enriquecedora para sua propriedade. "Este evento abriu minha mente para um planejamento mais estruturado. Agora sei como tomar melhores decisões e organizar minha produção de maneira mais eficiente. Com esse conhecimento, posso trabalhar com mais segurança e crescer com qualidade", relatou.

Além de representantes do setor agrícola, a mesa do evento contou com a participação de autoridades como a secretária adjunta de Qualificação Profissional, Rebeca Madureira; a representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Fabíola Andrade; a presidente do Sindicato Rural, Edla Bichara; e o presidente do Sicoob Fluminense, Neilton Ribeiro da Silva.

Com o auditório lotado, o evento reforçou a importância do crédito rural como ferramenta de desenvolvimento econômico e inclusão produtiva, além de fortalecer a rede de apoio ao agricultor. Os participantes saíram com novas perspectivas para melhorar a gestão de suas propriedades e otimizar recursos, garantindo mais produtividade e sustentabilidade ao agronegócio macaense.